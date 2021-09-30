شكرا لقرائتكم خبر عن التين يعالج هشاشة العظام ويحمى من سرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تأكله طازجا أو مجففا، في مربى أو مقطعا إلى شرائح على السلطة، فالتين من الفواكه الموسمية التى تحتوى على كمية عالية من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لخلايا الجسم للحفاظ على توازن السوائل، كما يعتبر التين مصدرًا مفاجئًا لمغذيات بناء العظام والكالسيوم والمغنيسيوم، حيث توفر حصة من حوالي أربعة حبات من التين 60 ملليجرام أو 6٪ من القيمة اليومية (DV) من الكالسيوم، وبحسب ما نشره موقع " eatthis"، يتميز التين بفوائد صحية عديدة، وفى السطور القادمة سنقدم لك كل ما تريد معرفته..

وأكدت دراسة نشرت عام 2018، أن التين مفيد فى علاج أو منع هشاشة العظام، فالعناصر الغذائية التى يحتويها لها قدرة التحكم فى نشاط ناقضات العظم والتى تتسبب فى تكسر العظام، بجانب توفير هذه العناصر الغذائية لبناء العظام.

كما تحتوي حبة تين واحدة على ما يقرب من 161 ملليجرام من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام، وأكدت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة Osteoporosis International أن بيكربونات البوتاسيوم وسيترات، وكلاهما موجود في العديد من الفواكه والخضراوات، يقللان من إفراز الكالسيوم، مما قد يؤدي إلى إضعاف العظام، وارتشاف العظام، وهي عملية بيولوجية يمكن أن تضعف العظام أو حتى تقلصها.

قالت هيلين لامبرت، المؤلفة الرئيسية للدراسة الدولية حول هشاشة العظام، إن هذه الأملاح يمكن أن تمنع هشاشة العظام، حيث أظهرت نتائج الدراسة انخفاضا فى ارتشاف العظام.

وأضافت أن التين قد يكون إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي لمكافحة هشاشة العظام ، كما تحتوي حبة تين واحدة على 1.45 جرامًا من الألياف ، والتي يمكن أن تحسن انتظام الجهاز الهضمي وقد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أيضًا.