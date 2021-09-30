شكرا لقرائتكم خبر عن لو عرفت فوايده مش هتبطل تأكله .. المشروم بيحارب الالتهاب ويقلل الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المشروم " الفطر " غذاء ممتاز فهو يحتوى على سعرات حرارية و كمية كبيرة من العناصر الغذائية، ويحتوي على كميات غنية من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وبسبب خصائصه الغذائية الغنية، فإن المشروم مسؤول عن مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وفقا لأخصائية التغذية الأمريكية، نيكول ستيفانو، فإنه يفضل إضافة حصة من المشروم إلى نظامك الغذائى اليومى، بحسب ما ذكر موقع " eatthis".

1 - الفطر غني بفيتامين د.

في حين أن أفضل مصدر طبيعي لفيتامين (د) هو أشعة الشمس، فإن المشروم يعتبر سحرًا للعناصر الغذائية الأساسية، وأكدت دراسة حديثة أجريت في أستراليا أن الفطر يمكن أن يوفر من 50 إلى 100٪ من احتياجاتنا اليومية من فيتامين د.

"نقص فيتامين د فى الجسم، يرتبط بالإرهاق، وضعف صحة العظام، وانخفاض وظائف المناعة، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك أنواع معينة من السرطان، من خلال تقديم كميات كبيرة من فيتامين د، يمكن أن يساعد الفطر في مكافحة كل هذه الأعراض المصاحبة لنقص هذا الفيتامين.

2 - المشروم يحتوى على المغذيات الدقيقة:

المشروم مصدر كبير للعديد من المغذيات الدقيقة التي غالبًا ما يتم استهلاكها بشكل أقل من اللازم في النظام الغذائي، ووفقًا لدراسة حديثة، فإن إضافة حصة من المشروم يمكن أن تساعدك على تلبية متطلباتك من المغذيات الدقيقة دون زيادة السعرات الحرارية أو الدهون أو الصوديوم.

3 - يحارب الالتهابات:

المشروم يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، فالفطرغني بالسيلينيوم، وهوعنصرغذائي له خصائص قوية مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهاب، كما يقدم خصائص إضافية مضادة للالتهابات نتيجة لمحتواه الغني من بيتا جلوكان.

4 - يدعم صحة الأمعاء:

صحة الأمعاء الجيدة مهمة جدًا للصحة العامة، يمكن أن يساعد الفطر على تعزيز الهضم وتحسين أداء الجهاز الهضمى، فهو يحتوى على كمية كبيرة من الألياف.

5 - يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب:

بالطبع ، لن يعالج أي طعام اضطرابات الصحة العقلية ، ولكن هناك بعض الأدلة على أن المشروم، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي ، قد يكون بمثابة نعمة لدعم رأسك، فالأشخاص الذين يتناولون الفطر قد يكون لديهم احتمالات أقل للإصابة بالاكتئاب ، وفقًا لبحث حديث

يرجع الباحثون ذلك إلى العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي يتكون منها المشروم ، بما في ذلك فيتامين ب 12 ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

6 - يدعم المناعة:

يعمل المشروم على تحسين نظام المناعة لديك، فمن الناحية الطبية ، يحتوي على مركبات تنشط النشاط المناعي على عدة مستويات، كما يشتهر بمجموعة واسعة من النشاطات الحيوية ، وأبرزها بيتا جلوكان المعزز للمناعة، يوصي خبراء التغذية بتناول المشروم في وجباتك مرتين على الأقل في الأسبوع.