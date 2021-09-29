شكرا لقرائتكم خبر عن حمية داش وممارسة الرياضة يساعدان في علاج ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن حمية "داش دايت" وممارسة الرياضة يساعدان في علاج ارتفاع ضغط الدم، وقال الباحثون، خلال مؤتمر لجمعية القلب الأمريكية، إن المشاركين استطاعوا خفض ضغط الدم بمزيج من النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتقليل تناول الملح، بحسب ما ذكر موقع "CNN" الأمريكي.

ووجدت الدراسة التي تحلل البيانات الفيدرالية الخاصة بـ 13000 بالغ، أن الرجال الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عامًا كانوا أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 70٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم غير المنضبط مقارنة بالنساء في نفس العمر.

ومع ذلك تحولت المخاطر عندما بلغت النساء سن 70، عندما كانت النساء أكثر عرضة بنسبة 29 ٪ إلى 63 ٪ لارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أكثر من الرجال، ويعتبر ضغط دم الشخص غير خاضع للرقابة عندما لا يزال لديه قراءات عالية على الرغم من الاستخدام المتزامن لثلاثة أنواع من الأدوية.

حددت الدراسة ارتفاع ضغط الدم باستخدام إرشادات جمعية القلب الأمريكية على أنه أي شيء يزيد عن 130 انقباضي (أعلى رقم) وأكثر من 80 ضغط دم انبساطي (رقم أقل).

وقال مؤلف الدراسة الدكتور أيوش فيزاريا، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة روتجرز الأمريكية: "لا يزال التحكم في ضغط الدم يمثل تحديًا رئيسيًا للصحة العامة يؤثر حتى على أولئك الذين يعالجون من المرض".

كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عامًا أكثر عرضة بنسبة 59 ٪ لارتفاع ضغط الدم غير المنضبط مقارنة بالنساء في ذلك العمر.

وكان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عامًا أكثر عرضة بنسبة 70 ٪، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 عامًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 47 ٪ لأن يكونوا خارج السيطرة.

وقال فيزاريا: "تشير هذه النتائج إلى أن النساء البالغات من العمر 70 عامًا أو أكبر والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم غير المنضبط وقد يستفيدون من مراقبة ضغط الدم بشكل متكرر".

ما يجب القيام به للسيطرة على ضغط الدم

كان الناس قادرين على تقليل مقاومة ارتفاع ضغط الدم بمزيج من النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتقليل تناول الملح.

على الرغم من أننا عادة ما نفكر في التوصية بتغييرات في نمط الحياة مثل فقدان الوزن وممارسة المزيد من النشاط البدني قبل البدء في تناول الأدوية، فإن هذه الدراسة توفر تعزيزًا مهمًا يتمثل في أن إضافة تغييرات نمط الحياة جنبًا إلى جنب مع الأدوية - وعندما لا تؤدي الأدوية وحدها المهمة- يعد أمرًا فعالاً.

حمية داش وعلاج ارتفاع ضغط الدم

على مدى أربعة أشهر، تلقى 90 شخصًا بالغًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط نصائح غذائية أسبوعية حول كيفية اتباع نظام DASH الغذائي، والذي يرمز إلى الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم.

وتقوم حمية DASH على أساس تناول المزيد من الخضار والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم؛ الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة؛ وقلل من تناول الصوديوم إلى 2300 ملليجرام في اليوم - أي حوالي 1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

تتضمن خطة وجبات داش أربع إلى ست حصص من الخضار وأربع إلى ست حصص أخرى من الفاكهة؛ ثلاث حصص من منتجات الحبوب الكاملة ؛ حصتين إلى أربع حصص من منتجات الألبان الخالية من الدسم أو قليلة الدسم؛ وعدة حصص من كل من اللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والبذور والبقوليات كل يوم.

بالإضافة إلى خطة التدريب والوجبات، شارك 90 شخصًا في الدراسة في تدريبات مكثفة تحت الإشراف في منشأة لإعادة تأهيل القلب ثلاث مرات في الأسبوع.

جلس 50 شخصًا آخر مصابين بارتفاع ضغط الدم المقاوم في جلسة واحدة مع مرشد صحي وذهبوا إلى منازلهم بإرشادات مكتوبة حول التمارين الرياضية وفقدان الوزن والأهداف الغذائية التي يجب اتباعها بمفردهم.

خفض الأشخاص في المجموعة الموجهة ضغط الدم الانقباضي لديهم بما لا يقل عن 12 نقطة، مقارنة بانخفاض 7 نقاط في المجموعة التي لم تحصل على مساعدة منظمة.