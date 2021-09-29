شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الأناناس يخفف أعراض التهاب المفاصل وهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل هو أحد أكثر الحالات شيوعًا فيما يتعلق بمشاكل العظام، حيث يشعر الشخص المصاب بآلام وتورم في المفاصل مما قد يهدد الحركة بمرور الوقت، وهناك إثنان من أكثر أشكال هذه الحالة انتشارًا هما التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي، وقد يساعد مشروب واحد يمكن صنعه في المنزل بسهولة في تخفيف الأعراض المصاحبة لكلا النوعين من التهاب المفاصل، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

سلطت الدراسات الضوء باستمرار على أهمية تغييرات نمط الحياة لتقليل الأعراض المتعلقة بالتهاب المفاصل، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا وقائيًا لا يقدر بثمن ضد هذه الحالة، وتشير إحدى الدراسات إلى أن عصير الأناناس يمكن أن يعكس الالتهاب المتعلق بالمفاصل.

الأناناس مصدر جيد لفيتامين C وإنزيم البروميلين، والذي ثبت أنه يقلل الألم والتورم في حالة التهاب المفاصل الروماتويدي.

اقترح الباحثون أن تأثير البروميلين المضاد للالتهابات ينبع من قدرته على تعزيز إنتاج مركبين أساسيين يعملان على عكس التهاب العظام، وقد تم استخدام مشتقات هذا الإنزيم في المكملات الغذائية لعلاج الالتهابات الحادة والإصابات الرياضية.



الام المفاصل

ومن بين الطرق المختلفة لتعزيز الاستهلاك الغذائي للبروميلين للتخفيف من آلام المفاصل، ثبت أن تناول الأناناس الطازج أو شرب عصيره أكثر فائدة من تناوله في المكملات الغذائية.

المركبات العضوية المعروفة باسم البوليفينول الموجودة في الأناناس يمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف الألم الناتج عن هشاشة العظام، كما ثبت أيضًا أن هذه المركبات تعمل على تحسين مرونة المفاصل والحركة العامة.

وجدت مراجعة واحدة عام 2006 نُشرت في مجلة Arthritis Research in Therapy التي حللت دراسات حول العلاجات البديلة لالتهاب المفاصل، أن البروميلين كان أكثر فعالية من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، بينما أظهرت الدراسات فوائده أيضًا لتخفيف أعراض كل من التهاب المفاصل الروماتويدي والعظمي وهشاشة العظام.

وبجانب الأناناس، هناك فواكه أخرى لها تأثيرات وقائية ضد التهاب المفاصل مثل العنب، الذى يمكن أن يعكس تدهور الغضروف عند الرجال.

ويعتبر البصل أيضًا خيارًا شائعًا لمرضى التهاب المفاصل نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه يحتوي على نوع من الكبريت ثبت أنه يقلل من التهاب المفاصل، كما يفعل أيضًا الثوم والملفوف.