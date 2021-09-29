ما هي عوارض وأسباب الحساسية ضد الحليب؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

يعتبر اللاكتوز كربوهيدرات بسيط يتكون من جزيئين: أحدهما من الغلوكوز والآخر من الغالاكتوز. هو سكر وقدرته على التحلية قليلة وموجود في حليب الثدييات (البقر ، الماعز ، الضأن ، إلخ) وكذلك في حليب النساء المرضعات. ليتم امتصاصه وهضمه، يجب تقطيعه إلى النصف (الجلوكوز / الجالاكتوز) بواسطة اللاكتاز، وهو إنزيم تفرزه الخلايا في الأمعاء الدقيقة.

الرضع والثدييات الصغيرة التي تتغذى حصريًا من الحليب خلال الأشهر القليلة الأولى تنتج الكثير من اللاكتاز. لكن إفراز جسم الإنسان لهذا الإنزيم يميل إلى الانخفاض بمرور الوقت ولا ينتج كميات كافية لهضم اللاكتوز بشكل صحيح.

إذا لم يتم قطع اللاكتوز بواسطة هذا الإنزيم، فلا يمكن امتصاصه من الأمعاء الدقيقة. لذلك سوف تستمر في طريقها عبر الجهاز الهضمي وتصل إلى القولون حيث تقوم البكتيريا المعوية بتخمرها، مما يؤدي إلى إنتاج الغازات.

العوارض

إذا كان اللاكتوز يمر عبر الأمعاء الدقيقة دون أن يتم امتصاصه فإنه يصل إلى القولون، حيث يتخمر بسبب الفلورا المعوية الخاصة بهذا الجزء من الأمعاء. ينتج عن ذلك تورم أو ألم أو إسهال حمضي أو قيء في أكثر الحالات خطورة. يؤدي ظهور هذه الأعراض بعد تناول الحليب بشكل عام إلى الإشتباه في عدم تحمل اللاكتوز.

الجبنة

الجبن الصلب الذي يحتوي على آثار قليلة من اللاكتوز ليس مضراً. هضم منتجات الألبان يكون أسهل بشكل عام عندما يتم طهيها ودمجها.

الحساسية

تحدث الحساسية عن طريق البروتين وليس الكربوهيدرات مثل اللاكتوز. إنه رد فعل غير طبيعي للجهاز المناعي، مع إنتاج الأجسام المضادة والمواد الأخرى المسؤولة عن الحساسية مثل الحكة والتورم. يمكن أن يكون للحساسية عواقب وخيمة مثل الربو في حين أن عدم تحمل اللاكتوز، على الرغم من أنه يسبب أعراضًا مزعجة لكنه ليس خطيرًا. تتطلب الحساسية الإقصاء الكامل للأطعمة التي تحتوي على مسببات الحساسية.

العلاج

بمجرد إجراء التشخيص ، سيصف الطبيب نظامًا غذائيًا صارمًا لمدة شهر واحد. سيتم حظر جميع الأطعمة التي قد تحتوي على اللاكتوز، بما في ذلك الجبن أو الوجبات الجاهزة أو المعجنات الصناعية. بعد شهر يمكن تناول بعض الأطعمة مثل الجبن الجاف ، والبسكويت بحيث يمكن للمريض الحصول على نظام غذائي أكثر تنوعًا.