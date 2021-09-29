شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يكشف عن طريقة صحية لتناول التمر مع القهوة العربية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن طريقة صحية تجنب محبي تناول التمر مع القهوة العربية ، ارتفاع نسبة السكر بالدم.
وقال “الخضيري” عبر حسابه بموقع “تويتر”: ”لمن اعتاد تناول تمرة مع كل رشفة قهوة عربية؛ يمكنك تقليل كمية التمر وأنت تتناول نفس العدد تقريباً مع القهوة بتقسيم التمرة الواحدة إلى ٤ أو ٥ شرائح صغيرة وبذلك تتعود على تقليل كمية التمر”.
وأشار إلى أن هذه الطريقة كانت مفيدة جداً لمرضى السكري.
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