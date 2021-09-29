شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: الآثار الجانبية للقاحات المعززة ضد كورونا تشبه تأثير الجرعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الآثار الجانبية بعد الجرعات المعززة من لقاح فايزر أو موديرنا تشبه الآثار الجانبية للجرعة الثانية، أى خفيفة إلى متوسطة، وذلك بحسب ما ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

ونظر الباحثون في التقارير المقدمة إلى v-safe - وهو نظام مراقبة أمان تطوعي قائم على الهاتف الذكي - بعد أن تلقى الأشخاص جرعة ثالثة، ووجدوا أن حوالي 79% لديهم ردود فعل في موقع الحقن، مثل الألم أو الاحمرار أو التورم، و74% أبلغوا عن آثار جانبية أخرى مثل الحمى أو الصداع أو القشعريرة أو آلام المفاصل.

تتشابه الأرقام إلى حد كبير مع 77 % من المرضى الذين أبلغوا عن آثار جانبية في موقع الحقن و 76 % لديهم ردود فعل أخرى بعد الجرعة الثانية.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن النتائج تظهر أنه لا توجد "أنماط غير متوقعة" تحدث بعد الجرعات المعززة وأن الجرعات الثالثة تبدو آمنة وجيدة التحمل.

ونظر مركز السيطرة على الأمراض في التقارير التي تم إرسالها إلى أداة الهاتف الذكي الخاصة بمركز السيطرة على الأمراض v-safe ، بين 12 أغسطس و 19 سبتمبر.

وتستخدم الأداة الرسائل النصية واستطلاعات الويب حتى يتمكن الأشخاص الذين يتلقون اللقطات من الإبلاغ عن أي أعراض أو آثار جانبية يعانون منها.

خلال فترة الدراسة، تم التصريح فقط للأمريكيين الذين يعانون من نقص المناعة والذين تلقوا لقاحات فايزر أو موديرنا بتلقي جرعة معززة.

منذ ذلك الحين، تمت الموافقة على الجرعات الثالثة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكبر ، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا والذين يعانون من حالات مرضية، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا المعرضين لخطر كبير بسبب وظائفهم أو المكان الذي يعيشون فيه- ولكن فقط لقاح فايزر .

من بين 2.21 مليون شخص تلقوا جرعة معززة على مدار فترة الدراسة، كان هناك 22191 تقريرًا تم إجراؤه لـ v-safe.

وجد التقرير أن 1.8 % - أو 401 من المتلقين - طلبوا العلاج الطبي وأن 13 فقط ، أو 0.1 % ، تم نقلهم إلى المستشفى.

ولم يتم تضمين الأسباب التي تجعل الأشخاص يلتمسون الرعاية الطبية أو يحتاجون إلى دخول المستشفى في الدراسة.

من بين المستفيدين ، أبلغ 12591 شخصًا عن استخدام v-safe بين صفر وسبعة أيام بعد تلقي جرعاتهم الثلاثة.

أظهرت النتائج أن 79.4 %من الأشخاص أبلغوا عن تفاعلات في موقع الحقن بعد الجرعة 3 مقارنة بـ 77.6 % بعد الجرعة الثانية.

بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ 74.1% عن آثار جانبية أخرى بعد الجرعة المعززة مقارنة بـ 76.5 % بعد الجرعة الثانية.

من بين البالغين الذين تلقوا ثلاث جرعات من موديرنا ، كانت ردود الفعل مثل الحكة والألم والتورم والاحمرار أكثر شيوعًا بعد الجرعة 3 من تلك الجرعات بنسبة 84.7% مقارنة بنسبة 83.5 %.

ومع ذلك ، فإن ما يسمى بردود الفعل الجهازية - بما في ذلك التعب والصداع والحمى وآلام العضلات وآلام المفاصل والغثيان - كانت أكثر شيوعًا بعد الجرعة الثانية.

أبلغ ما مجموعه 81.3 % من المتلقين عن هذه الآثار الجانبية بعد الجرعة 2 مقارنة بـ 79 % بعد الجرعة 3.

وبالمثل ، من بين متلقي فايزر ، أبلغ 74.1% عن آثار جانبية لموقع الحقن بعد الجرعة الثالثة مقارنة مع 71.7 %بعد الجرعة الثانية.

وكتب الباحثون: "لم تجد التقارير أي أنماط غير متوقعة من ردود الفعل السلبية بعد جرعة معززة من لقاح كورونا''.

ومن المقرر أن يستمر مركز السيطرة على الأمراض في مراقبة سلامة اللقاحات، بما في ذلك الجرعات المعززة للقاحات.