شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الريجيم الياباني للتخلص من السمنة والحصول على بشرة مشرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الريجيم الياباني أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن فى بلدان معينة، والذى يطلق عليه أيضا حمية أوكيناوا اليابانية، نسبة لإحدى الجزر التى تقع فى جنوب غرب اليابان، والتى يتجاوز أعمار سكانها المائة عام، بجانب رشاقة الجسم التى تمنحها لك تلك الحمية الغذائية فإنها أيضًا تمنحك بشرة مشرقة ونشاط بدنى.

ويعتمد الريجيم اليابانى على بضعة خطوات تساعدك فى خسارة وزنك خلال وقت قياسي، طبقا لما ورد في موقع Healthline.

1. يعتمد على الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مع نسبة قليلة من البروتين، بخلاف الأنظمة الغذائية الأخرى.

2. يقوم على الخضراوات الصفراء والبرتقالية والخضراء مثل الجزر والليمون والخيار، لأنها تمدك بالطاقة اللازمة التى يحتاجها جسمك.

3. تجنب إضافة السكريات إلى الأطعمة والمشروبات إلا بحصة ضئيلة للغاية.

4. استبدال الأرز الأبيض بالبطاطا الحلوة فى وجباتك اليومية، نظرًا لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين سى والكالسيوم والبوتاسيوم.

5. تجنب تناول الألبان ومنتجاتها المختلفة لأنها غنية بالجلوتين الذى يؤدى إلى اضطرابات الجهاز الهضمي.

6. استبدال اللحوم بالأسماك المشوية وحبوب فول الصويا أو البطاطا.

7. تناول الفواكه على مدار اليوم مثل الكيوى والموز والمانجو لكن بحصص محددة.

8. تجنب تناول المأكولات المعلبة التى تزيد وزنك دون فائدة صحية.