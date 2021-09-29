شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: اكتشاف نوع جديد من حمى الضنك بـ11 ولاية هندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة time now news عن اكتشاف نوع جديد من حمى الضنك في أكثر من 11 ولاية بالهند، وقد يكون متغير D2 الجديد سببًا للارتفاع المفاجئ في حالات حمى الضنك في البلاد لتصل إلى ما يقرب من 6500 حالة في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا للتقرير، أنه بالكاد تعافت الهند من أثار متغير دلتا لفيروس كورونا في الموجة الثانية منه، وظهر متغير جديد لمرض حمى الضنك "D" يُشتبه الآن في أن سلالة DENV 2 من حمى الضنك، والتي تسمى أيضًا البديل "D2" ، هي سبب الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات في البلاد.



حمى الضنك

قبل أسبوعين، أكد المدير العام للمجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) الدكتور بالرام بهارجافا أن هذه السلالة من حمى الضنك كانت وراء زيادة حالات الحمى والوفيات في مقاطعات غرب UP في فيروز آباد وأغرا وماثورا وأليجار بين أواخر أغسطس ومنتصف سبتمبر، حيث توفي 58 شخصًا على الأقل بسبب حمى الضنك في فيروز آباد وحدها اعتبارًا من الأسبوع الماضي، وسجلت UP ما يقرب من 6500 حالة، تم الإبلاغ عن 70% منها في شهري أغسطس وسبتمبر.

البديل D2 يسبب حمى نزفية مميتة ومتلازمة صدمة الضنك، وهذا النوع المعين يمكن أن يؤدي إلى وفيات أكثر من السلالات الأخرى في حين أن DENV هو الاختصار العام لفيروس حمى الضنك الذي يسبب المرض المسمى، فإنه يحتوي في الواقع على أربع سلالات وثيقة الصلة مرقمة ترتيبًا زمنيًا، فهي DENV-1 و DENV-2 و DENV-3 و DENV-4 من بين هؤلاء يُعرف DENV-2 أو D2 بكونهما أكثر السلالات فتكًا ويمكن أن يتسبب في شدة المرض.

مع أربع بقع مختلفة ، يمكن أن تصيب حمى الضنك الفرد أربع مرات هذا يعني أنه في حين أن العدوى بسلالة واحدة يُنظر إليها عمومًا على أنها تمنح مناعة مدى الحياة ضد تلك السلالة المعينة ، فلا يزال من الممكن الإصابة بالسلالات الثلاث المتبقية وهذا ما يجعل حمى الضنك أكثر خطورة، الخطر الحقيقي هو عندما يصاب المرء بسلالة واحدة في الماضي ثم يصاب للمرة الثانية بسلالة أخرى.

تزيد الضربة المزدوجة من السلالات من خطر الإصابة بحمى الضنك النزفية ويمكن أن يؤدي ذلك بسرعة كبيرة إلى مضاعفات مميتة أخرى.

D2 شديد العدوى وخطير ومع ذلك، فإن التشخيص المبكر يمكن أن يخفض معدلات الوفيات، وفقًا لخبراء الصحة، أعراض D2 التي تحتاج إلى البحث عنها هي تغيير في الحواس ، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة والقيء، مصحوبًا بألم حاد في المفاصل. إذا لاحظت ظهور هذه الأعراض، فلا تتناول المسكنات أو المسكنات على الرغم من الألم الشديد يقول الخبراء إن هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزيف الداخلي.