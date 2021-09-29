شكرا لقرائتكم خبر عن يوم القلب العالمي.. أبرز أعراض النوبة القلبية عند السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب أمراض القلب في وفاة 18.6 مليون شخص على مستوى العالم كل عام وفقًا لاتحاد القلب العالمي، وتعاني النساء من أمراض القلب بشكل مختلف عن تجربة الرجال نفسها، في حين أن ألم الصدر هو أحد الأعراض الشائعة لأمراض القلب لدى الرجال، فقد تظهر النساء علامات أخرى.

ووفقا لتقرير لموقع time now news عندما يتعلق الأمر بأعراض أمراض القلب، غالبًا ما يفكر المرء في ألم في الصدر والذراع ويتوقف عند ذلك، وفي يوم القلب العالمي الذى يحتفل به اليوم 29 سبتمبر، نستعرض فى السطور التالية كيف تختلف اعراض النوبة القلبية عند النساء عن الرجال.

هل تختلف أمراض القلب عند النساء؟

تعاني النساء من أمراض القلب بشكل مختلف عن تجربة الرجال نفسها على الرغم من أن تقنيات العلاج لا تزال هي نفسها، إلا أن الفهم الأفضل للاختلافات في الأعراض وعوامل الخطر يمكن أن يساعد في الحصول على الرعاية المناسبة والعلاج في الوقت المناسب، وقد يساعد أيضًا في تقليل احتمالات المعاناة من أضرار جسيمة.

أعراض أمراض القلب عند النساء

مرض القلب هو مصطلح شامل يغطي على نطاق واسع الحالات التي تتراوح من مرض الشريان التاجي إلى ارتفاع ضغط الدم إلى قصور القلب، السبب الأكثر شيوعًا هو تراكم الكوليسترول في الشرايين المعروف باسم تصلب الشرايين الذي يقيد تدفق الدم السلس إلى القلب بمرور الوقت، لا يحصل القلب على كمية كافية من الأكسجين والدم الغني بالمغذيات مما يجعله أقل فعالية هذه الحالة، المعروفة باسم نقص التروية ما ينتج عنها ألم في الصدر.

تعاني النساء عمومًا من أعراض أمراض القلب بعد 10 سنوات مقارنة بالرجال في حين أن ألم الصدر هو عرض شائع لأمراض القلب لدى الرجال، فقد تظهر النساء علامات أخرى.