شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عودة المدارس.. إزاى تحافظ على صحة ظهر طفلك من الجلوس الخاطئ والحقائب الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأطفال من آلام الظهر خلال العام الدراسي، وقد تكون حقائب الظهر الثقيلة والوضعية السيئة وقلة النشاط البدني من العوامل المساهمة فى ذلك، وهناك طرق يمكن للآباء من خلالها مساعدة الأطفال في الحفاظ على صحة ظهرهم خلال العام الدراسي، وسوف نقدم في السطور القادمة نصائح الصحة والسلامة الصادرة من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، بحسب ما نشره موقع" healthychildren" وموقع "Lehigh Valley Health Network".

حقيبة الظهر

تأكد من أن حقيبة ظهر طفلك مناسبة تمامًا.

عندما يتعلق الأمر بحقائب الظهر، ليس الوزن فقط هو الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الظهر عند الأطفال.

يمكن أن تتسبب حقائب الظهر التي لا يتم ارتدائها بشكل صحيح أو مناسبة بشكل صحيح في حدوث مشكلات أيضًا.

يجب أن يكون الجزء العلوي من الحقيبة أسفل الكتفين مباشرة، ويجب أن يظل الجزء السفلي فوق الخصر عند التعديل.

ابحث عن حقائب الظهر ذات الأكتاف العريضة والمبطنة وثني الأطفال عن ارتداء حقيبة الظهر على كتف واحد.

يجب ألا تتجاوز حقائب الظهر للأطفال 10٪ إلى 20 ٪ من وزن جسم طفلك.

قم بتنظيم حقيبة الظهر لاستخدام جميع حجيراتها، ضع العناصر الثقيلة بالقرب من منتصف الظهر، تصفح الحقيبة مع طفلك أسبوعيًا ، وقم بإزالة العناصر غير الضرورية لإبقائها خفيفة.

يمكن أن يؤدي حمل حقيبة الظهر على كتف واحد إلى إجهاد العضلات.

اضبطي الحقيبة بحيث يكون الجزء السفلي عند خصر طفلك.

النشاط البدني

يميل الأطفال إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا، استمر في هذا الاتجاه طوال العام الدراسي لتعزيز صحة الظهر، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يجب أن يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات نشطين بدنيًا لتعزيز النمو والتطور ، ويجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 17 عامًا ممارسة 60 دقيقة أو أكثر من النشاط المعتدل إلى القوي يوميًا.

طريقة جلوس الطفل

طريقة جلوس الطفل على مكتبه في المدرسة أو في المنزل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة ظهره، وعلى الآباء متابعة ومشاهدة أطفالهم كيف يجلسون في المنزل، وسنقدم بعض النصائح للآباء لمشاركتها مع أطفالهم.

ضع المواد على مستوى العين على مسافة ذراع تقريبًا.

لا تميل إلى جانب واحد.

خذ فترات راحة متكررة .

شجع المنحنى الطبيعي للعمود الفقري على شكل حرف S.