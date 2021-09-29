شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر الصحة العالمية عن دور الإعلام والدراما فى مكافحة التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا لمناقشة دور الإعلام والدراما فى مكافحة التدخين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وباشتراك جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر.

ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على المخاطر الصحية والاقتصادية لمنتجات التبغ، وكيف يمكن لوسائل الإعلام والدراما أن تؤثر إيجابيا على معدلات استهلاك التبغ خاصة بين الشباب.

وقال الدكتورعصام المغازى، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، يعتبر معدل استهلاك التبغ فى مصر من بين أعلى المعدلات فى إقليم شرق المتوسط، وفى جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن جميعة مكافحة التدخين والتبغ هى من الجمعيات النشيطة لمكافحة التبغ، موضحة أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع وزارة الصحة المصرية لمكافحة التدخين، والأمراض السارية، وبينت الدراسات أن التدخين يزيد من دخول المستشفيات، موضحة أنه يجب أن يكون للدراما دور فى التأثير على الجمهور فى مصر والدول العربية، حيث إن الدراما المصرية تؤثر بشكل كبير على المواطنين فى الدول العربية ومصر.

وأشارت إلى أن معدل التدخين وسط الرجال فى مصر يبلغ 42%، موضحة أن دوائر صناعة التبغ تنفق مليارات الدولارات على الإعلان للترويج للتبغ، وتستقطب الشباب وتشجع المدخنين على الاستمرار على التدخين، والتقليل من الحقائق العلمية الضارة الناتجة عن استخدام التبغ، وللأسف تستخدم وسائل الإعلام للترويج لمنتجاتها على نطاق واسع.

وقالت إن مصر من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.

حضر المؤتمر كل من الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الاقليمية لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة راندا أبو النجا مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور عصام المغازى، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر.

وناقش المؤتمر كيف يمكن للإعلام والدراما المصرية أن تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته، باشتراك الدكتورة سحر لبيب مدير ادارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، وخالد محمود الناقد الفني وأكرم النجار، السيناريست، والمخرج محمد فاضل والفنانة نهال عنبر، والفنان طارق الدسوقي ومحمد أبو داوود.