شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تكشف عن أفضل توقيت للحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى CDC أن أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا خلال الفترة من شهر سبتمبر الجارى حتى نهاية أكتوبر المقبل، وأكد المركز أن تطعيم الأنفلونزا يقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالأنفلونزا أو دخول المستشفى أو الوفاة، بحسب ما نشر موقع CNN الأمريكى.

ويستمر موسم الأنفلونزا عادةً من أكتوبر إلى مايو فى نصف الكرة الشمالى، ومن أبريل إلى سبتمبر فى نصف الكرة الجنوبى، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وأكد مركز الوقاية من الأمراض أن موسم الأنفلونزا المبكر والشديد المحتمل قد ينجم عن تخفيف إجراءات السلامة الوبائية وانخفاض مناعة السكان ضد الأنفلونزا بعد شهور من تجنب المواقف التى يمكن أن تنتشر فيها الفيروسات.

من جانبه قال الدكتور أنتونى فاوتشى، مدير المعهد الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، "ما يجب عليك فعله هو الحصول على تطعيم الأنفلونزا بأسرع ما يمكن".

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض فإنه حتى إذا كان نشاط الأنفلونزا منخفضًا فى مجتمعك فى الوقت الحالى، فلا يجب أن تنتظر حدوث زيادة مفاجئة فى الحالات حتى تكون سبب حصولك على لقاح الأنفلونزا، حيث يمكن أن يزداد نشاطها فى أى وقت.

وأشار مركز السيطرة على الأمراض "تذكر بعد أن يتم تطعيمك، يستغرق جسمك نحو أسبوعين لتطوير أى أجسام مضادة تحمى من الأنفلونزا".

يمكن أن يساعد الحصول على لقاح الأنفلونزا الآن فى تقليل العبء الذى يواجهه نظام الرعاية الصحية مع استمرار وباء كورونا.

وقال لمركز السيطرة على الأمراض إن بعض الناس يعتقدون أن الحصول على لقاح الأنفلونزا أو فيروس كورونا يقلل من مخاطر كلا الفيروسين، لكن هذا ليس هو الحال، لأنهما فيروسات مختلفة، لذلك فإن الحصول على لقاح الأنفلونزا هو أفضل حماية ضد الإصابة به ولتجنب مضاعفاتها الخطيرة المحتملة، كما أن الحصول على لقاح كورونا هو أفضل حماية ضد الفيروس أيضًا.

تم تصميم لقاحات الأنفلونزا هذا العام للحماية من فيروسات الأنفلونزا الأربعة المختلفة التى أشارت الأبحاث إلى أنها الأكثر انتشارًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض أنه نظرًا لوجود العديد من فيروسات الأنفلونزا التى تتغير باستمرار، تتم مراجعة تركيبة لقاحات الأنفلونزا الأمريكية سنويًا وتحديثها حسب الحاجة.

من يمكنه الحصول على لقاح الأنفلونزا؟

يجب على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر الحصول على لقاح الأنفلونزا المرخص والمناسب للعمر أو لقاح الأنفلونزا بخاخ الأنف قبل نهاية شهر أكتوبر، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض لا يجب عليك تأخير التطعيم ما لم ينصح طبيبك بخلاف ذلك.