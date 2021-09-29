بعكس المتوقع… المحليات الاصطناعية تزيد من وزنك!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:25 مساءً - تدعي دراسة أنّ التحلية الاصطناعية التي تضاف عادة إلى المشروبات الغازية قد تزيد في الواقع من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتجعل الناس يأكلون أكثر.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

غالباً ما تستخدم مشروبات الحمية من قبل الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن والذين يريدون طريقة “صحية” لإرضاء حبهم للسكريات.

لكنّ العلماء يعتقدون أنّ المحليات قد تخدع أدمغة الناس إلى الشعور بالجوع، مما يؤدي بهم إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

اختبر الباحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا تأثير السكرالوز على 74 متطوعاً.

تعتبر التحلية منخفضة السعرات الحرارية واحدة من الأمور العديدة المستخدمة في المملكة المتحدة، والبعض الآخر يشمل الأسبارتام الذي يستخدم في المشروبات مثل مشروب الكوكا دايت.

في الدراسة الجديدة تم تقسيم المشاركين إلى أعداد متساوية من الرجال والنساء، الذين تم تصنيفهم على أنهم ذوي وزن صحي، وزن زائد، أو يعانون من السمنة.

طلب منهم جميعاً شرب 300 مل من السوائل المختلفة في ثلاث مناسبات منفصلة.

في أول مناسبة كان السائل مشروباً محلى بالسكر الطبيعي، وفي الثانية احتوى السائل على بديل للسكر.

أما الأخير فكان الماء الذي تم اختباره كعنصر تحكم للتجربة.

ثم قام الباحثون بقياس ثلاث استجابات للشهية بين المشاركين على مدار الساعتين التاليتين.

استخدموا التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة كيف استجابت أدمغة المشاركين لصور الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل البرغر والكعك.

كما أخذوا عينات الدم لقياس مستويات الهرمونات المتعلقة بالشهية بين المشاركين.

ولاحظ الأكاديميون أيضاً مقدار الطعام الذي يستهلكه الناس في بوفيه الوجبات الخفيفة المجاني المقدم في نهاية كل جلسة تجربة.

أظهرت نتائج تجارب تصوير الدماغ أنّ النساء والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة زادوا من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد تناول المشروبات مع المحليات الاصطناعية، مقارنة بالمشروبات التي تحتوي على السكر الحقيقي.

كما سجلت الدراسة انخفاضاً في هرمونات تنظيم الشهية في الجسم لدى جميع المشاركين بعد أن استهلكوا المحليات الاصطناعية، مقارنة بالسكر الحقيقي.

كما أظهرت ملاحظات ما أكله المتطوعون من البوفيه أنّ النساء يستهلكن المزيد من الطعام بعد شرب التحلية الاصطناعية، مقارنة بالسكر.

لكنّ الرجال لم يفعلوا ذلك، وفقاً لنتائج الورقة التي نشرت في JAMA Network Open.

ومع ذلك، يقول المؤلفون أنّ ملاحظات الوجبات الخفيفة يجب أن تُعامل بحذر لأنه طلب من المشاركين الصيام في الليلة السابقة للدراسة. هذا يعني أنهم كانوا على الأرجح أكثر جوعاً من المعتاد.

وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة الدكتورة كاثلين بيج أنّ استكشاف تأثير المحليات الاصطناعية كان مهماً لأنّ الكثير من الناس استخدموها كمساعد لفقدان الوزن.

وقالت: “هناك جدل حول استخدام المحليات الاصطناعية لأنّ الكثير من الناس يستخدمونها لفقدان الوزن”.

وفقاً للدراسة، يستخدم أكثر من 40 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة حالياً المحليات الاصطناعية كطريقة خالية من السعرات الحرارية لإرضاء حبّهم للسكريات، و/أو كوسيلة لفقدان الوزن.

في عام 2020، استخدم ما يقدر بنحو 2.2 مليون شخص في المملكة المتحدة المحليات الاصطناعية أربع مرات في اليوم أو أكثر، وفقاً لشركة أبحاث السوق Statista.

لكنّ الدكتورة بيج قالت أنّ أبحاثها أظهرت أنّ استبدال السكر الحقيقي بالمحليات الاصطناعية يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تناول المزيد من الطعام.

وقالت: “من خلال دراسة مجموعات مختلفة تمكنا من إظهار أنّ الإناث والأشخاص الذين يعانون من السمنة قد يكونون أكثر حساسية للمحليات الاصطناعية”.

“بالنسبة لهذه المجموعات، قد يخدع شرب المشروبات المحلاة بشكل مصطنع الدماغ إلى الشعور بالجوع، مما قد يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.”