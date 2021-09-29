علاج سحري لمرضى آلام المفاصل.. تعرف عليه

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

يصيب التهاب المفاصل حوالي 180 مليون شخص في الهند وحدها، وهي نسبة أعلى من الإصابة بمرض السكري، وفق موقع "بيزنس ستاندرد".



وحسب موقع "تايمز ناو نيوز" الأمريكي، يعاني مرضى التهاب المفاصل من تورم المفاصل مما يعوق القدرة على التحرك بمرور الوقت.

ويركز العلاج على تسكين آلام المفاصل وتحسين حركتها.

وتوصل الأطباء إلى علاج منزلي بسيط له القدرة على الحد من أعراض هذا المرض.

وفقًا لدراسة قامت بها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، توصلت إلى قدرة عصير الأناناس الطبيعي على تسكين آلام المفاصل، سواء كانت هشاشة عظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

وتعد فاكهة الأناناس غنية بفيتامين سي وإنزيم البروميلين، الذي أثبت فعالية تقليل ألم وتورم المفاصل الروماتويدي.

وتنمو فاكهة الأناناس حول العالم، خاصةً في المناطق الاستوائية، لذلك يسهل الحصول عليها.

وخلٌصت الدراسة، إلى أن إنزيم البروميلين الموجود في فاكهة الأناناس لا يفيد في تسكين آلام المفاصل وحسب، بل أيضًا مفيد في أمراض الأنف واللثة وتسكين الجسم بعد الجراحة، بل وحتى كعلاج موضعي للحروق.