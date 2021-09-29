شكرا لقرائتكم خبر عن في رحلة الدايت.. علامات هتقولك إنك بتفقد كتلة العضلات بدلًا من الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن الصحي يعنى خسارة الدهون الزائدة من الجسم وبناء كتلة العضلات، يمكن أن يؤدي استبدال الدهون بالعضلات الخالية من الدهون إلى جسم أكثر تناغمًا وقوة وصحة، ولكن رحلة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة أكثر تعقيدًا من مجرد تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة، خاصة إذا كنت تفقد العضلات وليست الدهون، وهذا قد يسببه اتباع نظام غذائى قاسى أو جدول تمرين غير صحيح لإنقاص الوزن.

وليس من الصعب تحديد ما إذا كنت تفقد الدهون أو كتلة العضلات، ولكن بمجرد تحديد العلامات، يمكنك بسهولة إجراء تغييرات في نظامك الغذائي لفقدان الوزن بشكل فعال، خاصة إذا اكتشفت أنك تفقد العضلات، وهو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

علامات تدل على أنك تفقد كتلة العضلات وليس الدهون:

فقدان الوزن بسرعة

خسارة الدهون مهمة تستغرق وقتًا أطول من الوزن الإجمالى، بينما فقدان كتلة العضلات عملية سهلة، فإذا لاحظت أنك تفقد الوزن بسرعة، فهذا يعني بوضوح أنك تفقد كتلة العضلات بدلاً من الدهون، إن فقدان الوزن بسرعة ليس مستدامًا، كما أن احتمالية استعادة الوزن المفقود أعلى أيضًا.



الشعور بالتعب

الشعور بالخمول طوال الوقت

إذا كنت تأكل بشكل صحي، وتمارس الرياضة بانتظام، وتنام في الوقت المحدد، وكنت قادرًا على إدارة مستوى التوتر لديك، فلا داعي للشعور بالخمول، ولكن بعد اتباع عادات نمط الحياة الصحية الضرورية للتخلص من الكيلوجرامات، وما زلت تشعر بالخمول بعد أداء الأنشطة اليومية، فهناك خطأ في روتين فقدان الدهون وتحتاج إلى إجراء التعديلات اللازمة عليه.

عدم فقدان دهون الجسم

الدافع الرئيسي لأي نظام غذائي فعال لفقدان الدهون هو حرق الدهون، عندما تتبع نظام لفقدان الدهون ستلاحظ تغييرًا في تكوين الدهون في جسمك في غضون شهر، ولكن إذا لم تلاحظ أي تغيير في نسبة الدهون في الجسم بعد شهور، فهذا يشير إلى أنك تفقد كتلة العضلات بدلاً من الدهون.



المزاج السيئ

المزاج السيئ

فقدان الكتلة العضلية يعني فقدان الطاقة والذي بدوره ينعكس على المزاج بشكل سيئ، حيث تزداد نوبات التقلبات المزاجية والشعور بالتوتر والقلق، بصرف النظر عن ذلك، قد تبدأ أيضًا في الشعور بالدوار، لأنه عندما يكون الجسم متعبًا وينخفض احتياطي الطاقة فإن العقل لن يعمل بكفاءة وسيتوقف مزاجك أيضًا.