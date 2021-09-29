قفزة غير مسبوقة بأكثر من 850 وفاة حصيلة ضحايا كورونا في روسيا

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير نحو 22.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما شهدت حصيلة ضحايا الوباء ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي بأكثر من 850 وفاة خلال 24 ساعة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها 857 وفاة و22430 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 852 وفاة و21559 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3004 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1933 حالة) ومقاطعة موسكو (1223 حالة).

وتماثل 18456 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" لذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و487138 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 206388 حالة وفاة وستة ملايين و653941 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 191 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالعدوى، 505 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.