أبرز تصريحات وزير الري والموارد المائية السوداني حول سد النهضة

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن بلاده تأثرت بالملء الأحادي لسد النهضة، وإن مواصلة إثيوبيا عمليات البناء بلا اتفاق يعد "تهديداً مباشراً لنا".



وأكد عباس، خلال لقائه مع السفير الأسترالي لدى السودان غلين مايلز، على تمسك بلاده بـ"التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة لضمان تبادل المعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص".

وخزان الروصيرص هو سد كهرومائي خرساني يحمل اسم المدينة السودانية ذاتها، ويبعد حوالي 20 كيلومترا عن "سد النهضة"، و550 كيلومترا عن العاصمة الخرطوم.

ومفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي.

وعلى مدار الجولات السابقة، تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بالفعل.

لكن إثيوبيا طمأنت مرارا دولتي المصب (مصر والسودان) وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله، لن يؤثر سلبا على البلدين.