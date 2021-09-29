شكرا لقرائتكم حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدل واسع أحدثته تصريحات الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، الذي أكد أن ابنته خلعت الحجاب ولم تعد له رغم ما كان يتردد عن كونها ارتدته بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

وهو الأمر الذي تداوله الجميع باعتباره تأكيدا من الأب، على أن الفنانة التي اقترن الجدل باسمها طيلة السنوات الأخيرة، منذ عودتها من الخارج، لم تعد إلى الحجاب مثلما تردد.

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ليأتي الرد سريعا من الفنانة حلا شيحة، التي نشرت صورة لها وهي ترتدي الحجاب عبر حسابها على "انستغرام"، وعلقت عليها قائلة "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله".

وعلى الرغم من كونها لم تشر إلى تصريحات والدها "الجدلية" أو ترد عليها، إلا أن الجميع تحدث عن كونها تؤكد ارتداءها للحجاب مرة أخرى، ونفيها بشكل عملي لكل ما قيل من والدها.

وكان والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، أطلق تصريحات أثارت الجدل حول ارتداء الحجاب، مؤكداً أن ابنته "لا ترتدي الحجاب حاليا"، وذلك خلال لقاء تلفزيوني بإحدى الفضائيات المصرية.

وتلقت حلا شيحة العديد من التعليقات الداعمة لها، والتي جاء عدد كبير منها من عدد من زميلاتها وشقيقتها هنا شيحة التي وصفت شقيقتها بكونها تمتلك أجمل قلب.

ولم تكتف حلا شيحة بالصورة، حيث نشرت أكثر من صورة عبر خاصية القصص المصورة، وظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب بصحبة أبنائها.

ومنذ عودة حلا شيحة من الخارج لم يتوقف الجدل، حيث كانت ترتدي النقاب في البداية، وقامت بالتخلي عنه وعن الحجاب، وعادت للتمثيل بعد سنوات طويلة من الاعتزال، قبل أن تفجر أزمة عقب مشاركتها في فيلم "مش أنا" بصحبة تامر حسني، وتبتعد بعد زواجها من الداعية معز مسعود.