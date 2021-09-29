كيف يساعد النظام الغذائى منخفض "الفودماب" فى تقليل أعراض انتفاخ المعدة؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يحدث انتفاخ المعدة عند الانتهاء من تناولك للوجبات، وتسبب مجموعة من المشاكل بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإسهال أو الإمساك، وفى التقرير المنشور بموقع "إكسبريس" يوصي الخبراء بأحد أفضل الأنظمة الغذائية للمساعدة في القضاء على مشاكل انتفاخ المعدة.

الجهاز الهضمي عبارة عن سلسلة من الأعضاء المجوفة المرتبطة في أنبوب طويل ملتوي من الفم إلى فتحة الشرج، تعمل هذه القناة على تفتيت الطعام أثناء نقله عبر الجسم، مما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية وطرد الفضلات، ومع ذلك، من المعروف أن بعض الأطعمة تؤدي إلى تفاقم هذا النظام ما ينتج عنه انتفاخ البطن وما يصاحبه من أعراض مؤلمة.

غالبًا ما ترتبط مشكلات الجهاز الهضمي بعدم القدرة على تحمل الطعام أو الحساسية التي غالبًا ما يكون من شبه المستحيل اكتشافها بنفسك، لذلك يوصي خبراء الصحة باتباع نظام غذائي منخفض "الفودماب" للمساعدة في مكافحة أعراض انتفاخ المعدة والمشكلات الناجمة عنها.

من خلال تقديم طريقة تناول الطعام منخفضة الفودماب، يمكن للشخص إضافة مجموعات غذائية مختلفة ببطء واحدة تلو الأخرى للتأكد من أي مجموعة هي الأسوأ وتسبب مشاكل الهضم والانتفاخ.



النظام الغذائى منخفض الفودماب

وجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب ساعد ما يصل إلى 86 في المائة من المرضى الذين يعانون من مشاكل الانتفاخ المرتبطة بمتلازمة القولون العصبى.

أوضحت الدراسة التي نُشرت في المكتبة الوطنية للصحة، أنه تم التحقق من فعالية اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب لعلاج متلازمة القولون العصبي.

متلازمة القولون العصبي (IBS) تعتبر أكثر حالات الجهاز الهضمي شيوعًا، وهو اضطراب معوي مزمن يصاحبه أعراض مثل ألم البطن والانتفاخ والإمساك أو الإسهال أو كليهما.

الفودماب هي مجموعة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة ثم تخمر في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، وتشمل هذه الكربوهيدرات قصيرة السلسلة مقاومة الهضم وضعيفة الامتصاص، الفركتوز واللاكتوز والفركتان والسكريات قليلة الجلاكتو وكحول السكر.

وهناك آليتان رئيسيتان مسئولتان عن تحريض الأعراض لدى مرضى القولون العصبي بواسطة الفودماب، وهما:

أولاً، يتم امتصاص الفودماب بشكل سيئ من قبل الأمعاء الدقيقة مما يؤدي إلى إفراز صافي للسوائل في الأمعاء الدقيقة.

ثانيًا، يتم تخمير فودماب سريعًا بواسطة ميكروبيوتا القولون، مما يؤدي إلى انتفاخ القولون الناتج عن إنتاج الغازات مع الشعور بالألم والانتفاخ المصاحبين لها.

وخلصت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب يساعد على تحسين أعراض الجهاز الهضمي بشكل عام وكذلك الأعراض الفردية مثل آلام البطن والانتفاخ والإمساك والإسهال وانتفاخ البطن.



شرب الكثير من الماء

ويشمل نظام غذائي منخفض الفودماب قائمة من الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها، وهي بعض الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان الخالية من اللاكتوز والجبن الصلب واللحوم والأسماك والدجاج والبيض والأرز والشوفان وحصص المكسرات والبذور.

بينما تشمل القائمة من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها عند اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب، بعض الخضراوات والفواكه والفاصوليا والعدس والقمح ومنتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز والمحليات الصناعية.

هناك طريقة أخرى بسيطة للمساعدة في تقليل الانتفاخ وهي التأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء، لأنه يعيد توازن الصوديوم في الجسم، حيث يوصى بشرب ثمانية أكواب من الماء لطرد السموم من الجسم.