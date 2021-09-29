لهذه الأسباب عليك تجنب اللحوم المصنعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - لا يوجد تعريف واضح للحوم المصنعة، ولكن إذا قمت بتمليحها أو معالجتها أو تدخينها، أو إضافة مواد حافظة إليها، فمن المحتمل أنك قمت بمعالجتها.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، فإن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من هذه اللحوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري وحتى أنواع معينة من السرطان، وذلك بسبب الكميات الكبيرة من الملح والدهون والمواد الحافظة الكيميائية التي تحتويها.

اللحوم الباردة

يتم الاحتفاظ بكميات مختلفة من لحم البقر والخنزير والديك الرومي بكميات مختلفة من الملح والتوابل والسكر وأحيانا المواد الكيميائية، ويتم تقطيعها إلى شرائح للسندويشات أو الوجبات الخفيفة.

تحقق من المكونات، قد لا تكون بعض اللحوم الباردة سيئة.

النقانق

تعتبر أنابيب اللحم المعالجة هذه عنصرا أساسيا بالوجبات في النزهات وفي ألعاب البيسبول وغيرها.

وتستخدم بعض العلامات التجارية أجزاءً من الحيوان أكثر من غيرها، لكن معظمها لا يزال مليئا بالملح والدهون المشبعة والنترات.

”ناجتس“ الدجاج

من السهل وضعها ومضغها في فمك، لكن تتم معالجتها، فهي تحتوي على لحم دجاج مع العظام والأوعية الدموية والأعصاب والنسيج والدهون والجلد.

إذا اشتريت الدجاج الخاص بك وخبزته في قطع صغيرة الحجم، فيمكنك استبعاد الأشياء التي تفضل عدم التفكير فيها، ناهيك عن تناولها.

لحم البقر المجفف

إنها الوجبة الخفيفة المثالية للسفر: لحم مجفف ومملح يمكنك وضعه في جيبك.

الجودة تحدث فرقا هنا: يمكن أن يحتوي اللحم البقري المقدد الرخيص كميات كبيرة من السكر إلى جانب الدهون والملح، لكن لحم البقر المقدد العالي الجودة لا يزال هو أيضا لحوما مصنعة، لذا لا تفرط في تناوله.

بيبروني

إنها الطبقة المفضلة للبيتزا، لكنها جزء من عائلة اللحوم المصنعة، أي النقانق المخمرة التي تحتوي على جميع تلك المواد المشتبه بها، وهي الملح والدهون والسعرات الحرارية والسكر والمواد الحافظة.

فطور نقانق

إذا جاء في عبوة، يتلألأ كما لو تم إسقاطه في وعاء من الزيت، وطعمه مثل لعق الملح، فربما لا يكون ذلك جيدا بالنسبة لك، ومن المؤكد أنه يبدو لذيذا مع البيض.

إذا كان عليك تناوله فتحقق من المكونات لكميات أقل من الملح والمواد الحافظة. ويمكنك أيضًا تجربة الديك الرومي أو الدجاج أو حتى النقانق النباتية للحصول على بدائل أقل دهنية.

الهامبرغر

غالبا ما يحتوي اللحم البقري المفروم في الهامبرغر بمطاعم الوجبات السريعة على هرمونات النمو والمضادات الحيوية لتتماشى مع الملح والدهون والمواد الحافظة.

إنها فكرة أفضل أن تصنع البرغر في المنزل من لحم بقر قليل الدهن أو الديك الرومي المفروم ذي النوعية الجيدة.

سجق ”فيينا“

قد يكون الأمر مختلفا في النمسا، لكن في أمريكا، هذه نقانق صغيرة في علبة، إنها مصنوعة من ”دجاج مفصول ميكانيكيا“، بمعنى أنه يتم إخراج العظام بواسطة آلة، ويتم استخدام بقية الحيوان إلى جانب كميات صغيرة من لحم الخنزير أو لحم البقر.. ويتم طحنها جميعا إلى عجينة ناعمة ومطبوخة في أغلفة صغيرة للهوت دوج، وتكون جاهزة للأكل عندما تبرز في الأعلى.

لحم بقر معلب

قم بقلي بعض اللحم البقري المفروم (عادة لحم الصدر) مع بعض البصل والبطاطا، وتكون قد حصلت على وجبة معقولة.

أما لحم البقر في العلبة فهو منتج لحوم رخيص الثمن محمل بالدهون والمواد الحافظة والملح.