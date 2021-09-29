شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 232.77 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و967720.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 692291 43218853

الهند 447373 33697581

البرازيل 594653 21366395

المملكة المتحدة 136375 7736235

روسيا 414519 7464708

تركيا 63576 7094331

فرنسا 116537 6995628

إيران 119888 5559691

الأرجنتين 114955 5251940

كولومبيا 126178 . 4952690

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22187 1998615

36- المغرب 14225 930891

41 - الأردن 10703 821840

46 - الإمارات 2094 735457

47 - تونس 24794 705474

49 - لبنان 8364 622983