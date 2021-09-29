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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 232.77 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و967720.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 692291 43218853
الهند 447373 33697581
البرازيل 594653 21366395
المملكة المتحدة 136375 7736235
روسيا 414519 7464708
تركيا 63576 7094331
فرنسا 116537 6995628
إيران 119888 5559691
الأرجنتين 114955 5251940
كولومبيا 126178 . 4952690
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22187 1998615
36- المغرب 14225 930891
41 - الأردن 10703 821840
46 - الإمارات 2094 735457
47 - تونس 24794 705474
49 - لبنان 8364 622983