شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد سحرية للثوم.. يعالج حب الشباب وقشرة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الثوم جزء لا يتجزأ من مطابخنا ويعتبر أحد الإضافات اللذيذة للأطعمة التي نعدها، يكفي عدد قليل من فصوص الثوم لإضفاء نكهة فريدة إلى طعامك، فالثوم عنصر غذائي مفيد للغاية ويمكن أن يعالج العديد من المشكلات التي لا تخطر لك على بال، من معالجة المشاكل الصحية وحب الشباب إلى التخلص من قشرة الرأس والبعوض، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

مشاكل المعدة

مثل عسر الهضم أو الحموضة، فقط جرب العلاج بالثوم لتحسين صحة أمعائك، فقط افرم فص ثوم على ملعقة كبيرة وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل، تناول هذا الخليط على معدة فارغة في الصباح وامضغه بشكل صحيح، ويمكنك شرب رشفة من الماء عليها ولكن ليس أكثر من ذلك.



الثوم لعلاج مشاكل المعدة

يكافح حب الشباب

فقط اقطعي فصوصًا من الثوم إلى نصفين وافركيها على المنطقة المصابة من البشرة، للثوم خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الآلام الناتجة عن حب الشباب، كما أن احتواءه على مادة الأليسين يساعد في قتل البكتيريا التي تسد مسام بشرتك وتسبب ظهور البثور.



حب الشباب

علاج السعال

يمكن للثوم علاج الأعراض الناتجة عن نزلات البرد مثل السعال وحكة الحلق، فقط افرم بعض فصوص الثوم واغليها مع كوب من الماء، دع الخليط ينضج لمدة 5 دقائق، ثم قم بتصفيته وإضافة بعض العسل إذا لزم الأمر ثم تناوله دافئًا.



السعال

علاج قشرة الرأس

جرب علاج الثوم للتخلص من قشرة الرأس، فقط قم بفرم بعض فصوص الثوم وأضيفوا إليها القليل من العسل واخلطوه جيدًا، ضع هذا الخليط مباشرة على فروة الرأس وقم بالتدليك بلطف، اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.



محاربة البعوض

درء البعوض

يقال أيضًا إن الثوم يطرد البعوض برائحته، عن طريق فرم 6-8 فصوص من الثوم وغليها فى الماء، دع الخليط ينضج لمدة 5-10 دقائق، واتركه يبرد، ثم قم بتصفيته وصبه في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء المنزل وخاصة في الزوايا المظلمة لإبعاد البعوض.



علاج الجروح

علاج الجروح

التعامل مع الجروح مؤلم للغاية عندما تخترق الجلد قطعة خشب أو زجاج خاصة إذا لم تتم إزالته في الوقت المناسب، وبسبب صغر حجمها يصعب إزالتها، ويمكن التخلص منها عن طريق قطع الثوم إلى نصفين ولفه على المنطقة المصابة بضمادة، حيث أن للثوم خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في إزالة هذه الأشياء بشكل طبيعي.