شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها باعتدال.. أنواع الفاكهة المناسبة لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إدارة الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء التعامل مع مرض السكري مهمة صعبة، ويعد تناول الفاكهة أحد أكثر الطرق الفعالة للتحكم في رغبة تناول السكر، حيث إن تناول الفاكهة له العديد من الفوائد الصحية التي تتراوح من خفض مستويات السكر والالتهابات إلى مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل وفرة الفيتامينات والمعادن فيها، وهناك مجموعة من الفواكه معروف عنها بأنها صديقة لمرضى السكرى، لأنها محملة بالألياف ومحتواها عالى من الماء الذي يمكن أن يبطئ ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

التفاح

وفقًا لدراسة، يرتبط تناول التفاح ارتباطًا وثيقًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بشرط تناوله باعتدال، تذكر دائمًا القول المأثور "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، والتي تظل صحيحة حتى الآن.



التفاح

الأفوكادو

الأفوكادو مصدر كبير للدهون الصحية ويحتوى على أكثر من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن، كما أنه غني بالألياف وقد ارتبط بتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.



الافوكادو

البابايا

البابايا غنية بالمؤكسدات الطبيعية، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا لمرضى السكري، يقلل من فرص تلف الخلايا في المستقبل، تحتوي هذه الفاكهة على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل الفلافونويد التي تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.



البابايا

التوت

تعد إضافة التوت من أفضل الطرق لإضافة التنوع إلى نظامك الغذائي الصديق لمرضى السكري، يمكنك الاختيار بين التوت الأسود أو العنب البري أو الفراولة لأن جميعها مليئة بالطاقة ومضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف.



التوت

الفواكه المرطبة

يوصى باستخدام الفواكه المرطبة القوية مثل الشمام والبطيخ لمرضى السكري والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، ولكن يجب تناولها باعتدال للحصول على فوائد غذائية متعددة مثل الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب وسى.



الشمام

الكمثرى

الكمثرى غنية بالمغذيات ومن المعروف أنها تحارب الالتهابات وتحسن الهضم، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن تناول الكمثرى مع اتباع نظام غذائي صحي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.



الكمثرى

البرتقال

هذه الفاكهة الحمضية مليئة بالألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، ويساعد مكون فيتامين سي في البرتقال على تعزيز المناعة، كما أنه مصدر قوة لمضادات الأكسدة مثل فيتامين أ والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف.