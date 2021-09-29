- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فرط الحركة ونقص الانتباه من الاضطرابات التي قد تصيب الطفل منذ الولادة ويستمر جزء منها حتى سن البلوغ، وقد يواجه الأطفال المصابون بهذه الحالة مشكلات مرتبطة بالسلوك الاجتماعي، و خلال التقرير التالى نقدم أبرز5 نصائح للتغلب على مشكلة فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday
1. التشجيع على ممارسة الرياضة:
يمكن للوالدين تشجيع طفلهما على القيام بالنشاط البدني من خلال توفير الألعاب النشطة، مثل تعليم الأطفال ركوب الدراجة، أو تسجيلهم في رياضة جماعية مثل كرة القدم والسلة، لأن الرياضة تساعد فى حرق الطاقة الزائد وتقليل مخاطر الاكتئاب والقلق، وتحفيز الدماغ، وتقوية التركيز.
ممارسة الرياضة الاطفال
2. ممارسة عادات نوم جيدة
أظهرت الأبحاث أن النوم وقت طويل يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيمكن أن يساعد النوم بوقت منتظم على تنظيم مستويات الطاقة في اليوم التالي، كما يمكنه أيضا تحسين التوتر والمزاج.
نوم جيدة
3. تقسيم المهام
بالنسبة للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لابد من إشراكهم من بعض المهام المنزلية مثل تنظيف غرفته، وترتيب السرير ، وإعادة تخزين أي ألعاب على الأرض، وتنظيم ملابس.
4. ابق هادئا عند التعامل مع المشاكل
يبقى التعامل بهدوء من أهم الأشياء التى يجب أن يضعها الوالدان فى الاعتبار عند التعامل مع الطفل المصاب بفرط الانتباه والحركة لحل المشاكل والتواصل بشكل أفضل، وهناك طرق عديدة للوالد ليبقى هادئًا في المواقف الصعبة تشمل هذه الاستراتيجيات: التأمل بانتظام، وممارسة اليوجا، وتقليل استهلاك الكافيين.
اليوجا