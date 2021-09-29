شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرط الحركة ونقص الانتباه من الاضطرابات التي قد تصيب الطفل منذ الولادة ويستمر جزء منها حتى سن البلوغ، وقد يواجه الأطفال المصابون بهذه الحالة مشكلات مرتبطة بالسلوك الاجتماعي، و خلال التقرير التالى نقدم أبرز5 نصائح للتغلب على مشكلة فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday

1. التشجيع على ممارسة الرياضة

يمكن للوالدين تشجيع طفلهما على القيام بالنشاط البدني من خلال توفير الألعاب النشطة، مثل تعليم الأطفال ركوب الدراجة، أو تسجيلهم في رياضة جماعية مثل كرة القدم والسلة، لأن الرياضة تساعد فى حرق الطاقة الزائد وتقليل مخاطر الاكتئاب والقلق، وتحفيز الدماغ، وتقوية التركيز.



ممارسة الرياضة الاطفال