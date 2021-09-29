شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لمساعدة طفلك على التخلص من عادة مص الإبهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة مص الإبهام، وإذا لم يتوقف طفلك عن مص إبهامه في سن الخامسة، يجب أن تتدخل، فيمكن أن يسبب مص الإبهام في هذا العمر مشاكل في التنفس ومشاكل في الكلام وأسنان ملتوية

عادة ما يتخلى معظم الأطفال عن عادة مص الإبهام بين سن 2 و 4 سنوات، وغالبا ما يتم الإقلاع عن هذه العادة قبل ذلك بعمر 6 أو 7 أشهر، لكن إذا كانوا لا يزالون يمتصون في الخامسة ، تقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الوقت قد حان للتدخل.



مص الاصابع عند الاطفال

ووفقا لتقرير لموقع insiderيمكن أن يسبب مص الإبهام مشاكل طويلة الأمد في الأسنان بحلول سن الخامسة، يمكن أن يبدأ مص الإبهام المستمر في إحداث ضرر وفي بعض الأحيان الأخرى لا يكون هناك ضرر، وتتمثل أضراره فى تغيير شكل فم الطفل ووجهه ويعتمد هذا غالبا على مدى قوة مص طفلك لإبهامه.

تقول إستر ليو، رئيسة قسم طب الأطفال في جامعة ميريلاند بالتيمور واشنطن سنتر: "الأطفال الذين يضعون إبهامهم في فمهم ويرضعون برفق من حين لآخر هم أقل عرضة للإصابة بمشكلات من الأطفال الذين يعانون من رضاعة قوية بشكل مستمر ومنتظم".

وتقول إن السبب هو أن الضغط المستمر يمكن أن يغير شكل سقف الفم والفك العلوي مما يؤدي إلى تضييق الفك أو الحنك هذا يمكن أن يقلل من مجرى الهواء ويحدث تغييرات في أنماط التنفس ووضع اللسان. يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في الكلام.

كيف تساعد طفلك على التوقف عن مص إبهامه



مص الاصابع

1- حدد المواقف التي يمص فيها طفلك إبهامه: هل هم متعبون أم قلقون، علمهم كيفية التعبير عن مشاعرهم لفظيًا حتى يتمكنوا من تعلم التعرف على تلك المواقف إذا كانوا يمصون إبهامهم عندما يكونون متعبين، فقدم لهم بدائل مثل حيوان محشو لمساعدتهم على النوم.

2- بدء مناقشة صريحة مع طفلك لشرح عواقب استمرار مص الإبهام الهدف هو الحصول على "قبول" الخطة لتغيير ما أصبح لدى الكفل عادة مزعجة. ويعتمد نجاح هذا النهج على عمر طفلك فكلما تقدم الطفل في العمر، زاد احتمال أن يكون قادرعلى فهم سبب التوقف .

3- عزز علامات التغيير الإيجابي بمكافآت صغيرة: يعد الاحتفاظ بلوحة بيضاء أو مخطط تقدم مع قائمة بالأهداف والمكافآت أمرًا مفيدًا بشكل خاص ولا تفرط في انتقاد أي انتكاسات، اشرح كيف أن الانتكاسات هي جزء من التخلص من العادات وأن الفكرة هي المضي قدمًا والعودة إلى المسار الصحيح بالسلوكيات الإيجابية.

4- يمكن استخدام الأجهزة كحل أخير: وتشمل هذه الأجهزة التهوية التي تعلق على الإبهام وتمنع المص الفعلي من الحدوث، الأمر الذي يخرج المتعة من الحركة، واستخدام هلام مرير معتمد على الإبهام يمكن أن يكون مفيدًا لبعض الأطفال.