نقص هذه الفيتامينات يسبب الشعور بالتعب والإرهاق

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القاهرة - سامية سيد - التعب والإرهاق من المشاكل الصحية التي قد تصيب الكثير من الناس وله أسباب عديدة، منها نقص بعض الفيتامينات، فإذا كنت تشعر بالتعب باستمرار، فقد تنقصك بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على عمل جسمك بشكل جيد، فى هذا التقرير نتعرف على الفيتامينات التي تؤثر على الشعور بالتعب والإرهاق، بحسب موقع "ديلي إكسبريس".

نقص هذه الفيتامينات يسبب الشعور بالتعب والإرهاقفيتامين ب 12

يمكن أن يجعلك نقص فيتامين ب 12 تشعر بالتعب والإرهاق، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، وذلك لأن فيتامين ب 12 يساعد خلايا الدم الحمراء على العمل بشكل فعال، ونقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

عندما لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12، تنمو خلايا الدم الحمراء بشكل غير طبيعي ولا تستطيع العمل أيضًا.

يوجد فيتامين ب 12 بشكل شائع في المنتجات الحيوانية، لذا فإن النباتيين معرضون بشكل خاص لخطر نقص فيتامين ب 12.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين B12:

-لحم

-سمك

-جبنة

-لبن

-بيض

يعد العمر أيضًا عاملاً مساهماً في نقص فيتامين ب 12 ، حيث يصاب واحد من كل 10 أشخاص بعمر 75 أو أكثر بفقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك.

إذا كنت تشك في أن نقص B12 يجعلك تشعر بالخمول، فحاول زيادة مستويات B12 باستخدام المكملات الغذائية.

الحديد

الحديد ليس فيتامين، إنه معدن ، لكنه يدخل في هذه القائمة لأنه سبب شائع لنقص الطاقة.

يحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء.

إذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد، فلن تتمكن خلايا الدم الحمراء من العمل بشكل صحيح، مما يجعلك تشعر بالضعف والدوار والتعب.

يُعرف هذا باسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب الحمل وفقدان الدم.

يمكن أن يحدث نقص الحديد أيضًا بسبب عدم تناول كمية كافية من الحديد ومرة ​​أخرى يعد هذا خبرًا سيئًا لمن يتناولون الأطعمة النباتية لأن أغنى مصادر الحديد هي منتجات اللحوم.

تشمل الأطعمة الغنية بالحديد:

-لحم أحمر

-البقول (مثل الفول والعدس)

-الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت

-المكسرات والبذور

ومع ذلك ، إذا كنت تكافح للحصول على كل الحديد الذي تحتاجه من نظامك الغذائي، ففكر في إضافة مكمل الحديد إلى نظامك الغذائي.

قبل أن تقرر تناول مكمل الحديد ، تحدث إلى طبيبك.

يمكن أن تكون هناك مخاطر صحية مرتبطة بالحديد الزائد.

فيتامين د

إحدى علامات نقص فيتامين (د) هي انخفاض الطاقة ، ومع اقتراب فصل الشتاء ، يكون الجميع أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د).

تخلق أجسامنا فيتامين د بشكل طبيعي عن طريق امتصاص أشعة الشمس وتنصح هيئة الصحة البريطانية NHS كل شخص فوق سن الرابعة بتناول مكملات فيتامين (د) خلال فصل الشتاء من أجل منع نقص فيتامين (د) هذا جزئيًا لأنه من الصعب جدًا الحصول على كل فيتامين د الذي تحتاجه من نظامك الغذائي وحده.

تتمثل الوظيفة الأساسية لفيتامين (د) في دعم صحة العظام، ولهذا السبب يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين (د) إلى إصابة الأطفال بالكساح.

يدعم فيتامين د أيضًا الوظيفة الصحية لجهاز المناعة لديك.