شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد النظام الغذائى فى تقليل ارتفاع ضغط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب ارتفاع ضغط الدم لقب "القاتل الصامت" بسبب عدم ظهور أعراضه فى وقت مبكر، ويمكن علاج ارتفاع ضغط الدم بالأدوية، ولكن العلاج الأكثر فعالية للوقاية من المخاطر الناتجة عنه هو إجراء تغييرات على نظامك الغذائي، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

ارتفاع ضغط الدم له أعراض قليلة جدًا، وقد لا يلاحظه الكثير منا، كما أنه يزيد من مخاطر الإصابة بحالات صحية خطيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بفشل الأعضاء، بما في ذلك أمراض الكلى .

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بسبب زيادة وزنك أو التدخين أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، فمن المهم إجراء فحص ضغط الدم مرة واحدة سنويًا.

يشير التقرير بموقع "إكسبريس" إلى أن نظام "داش" الغذائى والمخصص لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ينصح بعدم استهلاك ما يزيد عن ملعقة صغيرة من الملح يوميًا من أجل خفض قراءات ضغط الدم.



ارتفاع ضغط الدم

يحث نظام "داش" الغذائي لتقليل ارتفاع ضغط الدم، الأشخاص على استهلاك ملعقة صغيرة من الملح يوميًا ليس أكثر لخفض ضغط الدم لديهم.

يُنصح بتقليل الملح تدريجيًا، بدءًا من استهلاك ملعقة صغيرة واحدة منه يوميًا، وعندما تعتاد على مذاق الأطعمة الأقل ملوحة، قم بتقليلها إلى ثلثي ملعقة صغيرة فقط.



الملح

بالإضافة إلى تقليل الملح، ينص ريجيم "داش" لخفض ضغط الدم، بتناول الكثير من الخضراوات وخفض كمية الزبدة أو السمن الذي تستخدمه إلى النصف، والحد من تناول اللحوم بما لا يزيد عن 170 جرامًا يوميًا.

ويشجع نظام "داش" الغذائي على تناول الحبوب الكاملة بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي نباتي.