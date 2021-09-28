محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أورد طبيب روسي أهم الخطوات التي يجب القيام بها في حالة الاشتباه بحدوث نوبة قلبية، كما دحض بعض الخرافات.



ودحض الطبيب والمقدم التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، الخرافات حول أن النوم على الجانب الأيسر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال مياسنيكوف: "نم على الجانب الذي يريحك. أنا أنام على يساري"، وذكر المخاطر الرئيسية لحدوث نوبة قلبية، مؤكدا أنها تتمثل في ارتفاع الكوليسترول، والوزن الزائد، وقلة النوم، والتدخين.

وأشار إلى ما يجب فعله أولاً إذا كان هناك اشتباه في حدوث نوبة قلبية، موضحا أن أهم شيء هو استدعاء سيارة إسعاف بسرعة، وقال: "تذكر: لديك ساعتان (120) دقيقة لمريض مصاب بمرض قلبي حقيقي ليكون على طاولة العمليات"، حسب موقع "فيستي".

وأضاف: "في غضون ذلك، وأثناء سير سيارة الإسعاف، يجب عليك إما وضع الشخص جانباً، أو في وضع نصف جلوس، مما يوفر وصولاً للهواء. وإذا لزم الأمر، قم بفك الأزرار العلوية، ومن الضروري أيضًا إعطاء مميع للدم".

وتابع الطبيب: "أنه يجب إعطاء الأسبرين - وليس النتروجليسرين، الذي يمكن أن يقتل الشخص عن طريق خفض ضغط دمه إذا كانت لديه نوبة قلبية".

كما دحض فكرة أنه أثناء النوبة القلبية من الضروري السعال.