شكرا لقرائتكم خبر عن مين قال أن فيتامين سى لعلاج البرد وفقط .. "مش هتصدق فوائدة الكثيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف معظمنا فيتامين سي كعلاج شائع لنزلات البرد ، فإن تعزيز نظام المناعة لديك ليس الطريقة الوحيدة التي يمكن لجسمك أن يستفيد بها من فيتامين سي ، فهو يساعدك بالفعل بطرق قد لا تدركها ، فهو يقلل خطر الإصابة بسرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة، وكذلك مستويات الكولاجين، وكشف التقرير المنشور بموقع " eatthis"، عن أحد التأثيرات الرئيسية لفيتامين سي على أمعائك وهى المساعدة في الحفاظ على التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في ميكروبيوم أمعائك.

قليلا عن فيتامين سي

أنت بحاجة إلى فيتامين سي للشفاء وتشكيل أجزاء حيوية من جسمك مثل العضلات والغضاريف والكولاجين والأوعية الدموية، وقد ثبت أيضًا أن هذا الفيتامين الأساسي يساعد في تقليل الآثار السلبية للجذور الحرة في جسمك والتي من المعروف أنها تؤدي إلى أمراض القلب والسرطان.

نظرًا لأن جسمك لا يستطيع بشكل طبيعي صنع فيتامين سي بمفرده ، فإنه يحتاج إلى الحصول عليه من الطعام أو المكملات الغذائية، بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي هي البرتقال والكيوي والفراولة واللفت وبراعم بروكسل والفلفل.

الجرعة اليومية

من المستحسن أن تحصل النساء البالغات على حوالي 75 ملليجرامًا من فيتامين سي يوميًا ، بينما يتناول الرجال البالغين حوالي 90 ملليجرامًا. إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، فإن هذا الرقم يرتفع إلى ما بين 85 إلى 120 ملليجرام في اليوم.

فيتامين سي مفيد لأمعائك

وجدت دراسة نشرت عام 2019 في Redox Biology أنه يمكن استخدام فيتامين C لتحسين وظيفة حاجز الأمعاء ، مما يساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية وحمايتك من بعض السموم.

إلى جانب تحسين حاجز الأمعاء ، من المعروف أن فيتامين سي يساعد في موازنة البكتيريا الجيدة والسيئة داخل أمعائك ، كان لفيتامين C التأثير الأكثر أهمية على صحة الأمعاء مقارنة بالفيتامينات B و D ، وقد ثبت أنه يساعد في زيادة التنوع الميكروبي ، وهو أمر ضروري للحفاظ على أمعاء صحية.

على الرغم من أن فيتامين سي له آثار إيجابية على صحة أمعائك ، فقد تواجه بعض مشكلات الجهاز الهضمي المزعجة إذا كنت تتناول الكثير .

ما مقدار فيتامين سي الذي يمكن أن يؤثر على أمعائك

وفقًا للمعهد الوطني للصحة الأمريكي ، يمكن أن تسبب الكميات الزائدة من فيتامين سي مشاكل متعلقة بالأمعاء مثل الإسهال والتشنجات والغثيان ، والتي تحدث بسبب الطريقة التي يتفاعل بها الجهاز الهضمي مع فيتامين سي غير الممتص (أو الزائد).

على الرغم من أن هذه الآثار الجانبية غير مريحة ، إلا أن الأمر يتطلب قدرًا كبيرًا من فيتامين سي للوصول إلى هذه النقطة، تقول المعاهد الوطنية للصحة إن الحد الأقصى المسموح به للبالغين هو 2000 ملليجرام يوميًا ، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل الوصول إليه بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي فقط.

على الرغم من أنك لن تصل إلى 2000 ملليجرام مع طعامك اليومي على الأرجح ، فقد تتناول عن طريق الخطأ الكثير من مكملات فيتامين سي ، على سبيل المثال ، يوجد 1000 ملليجرام في قرص C ، لذا فإن تناول أكثر من قرص واحد يوميًا قد يؤدي إلى بعض هذه المشكلات الهضمية غير المرغوب فيها.