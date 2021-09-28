شكرا لقرائتكم خبر عن فحص الدماغ يساعد في تشخيص مرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي أن تنسى الأشياء مع تقدمك في العمر، لكن العديد من كبار السن يخشون من إصابتهم بمرض الزهايمر عندما لا يستطيعون تذكر الأشياء، ويمكن أن يساعد فحص الدماغ بالتصوير المقطعي، في تشخيص مرض الزهايمر. في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على فحص الدماغ وأهميته في تشخيص مرض الزهايمر، بحسب موقع choosingwisely.

قبل إجراء فحص الدماغ يجب إجراء فحص طبي كامل، إذا أظهر الفحص الخاص بك فقدانًا خطيرًا للذاكرة ولم يتمكن طبيبك من العثور على سبب لذلك، فيجب عليك إجراء فحص الدماغ، خلاف ذلك، قد تكون النتائج مضللة ويجب ألا تحصل على الفحص إليكم السبب:

-لا يثبت الفحص أن لديك مرض الزهايمر.

- يساعد هذا الفحص فى العثور على داء الزهايمر في الدماغ لأنه ينطوي على تكتلات خلوية غير طبيعية تسمى هذه الكتل لويحات.

يمكن لفحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني - وهو اختبار تصوير - إظهار هذه اللويحات باستخدام عقار مشع أثناء الاختبار ، يُحقن الدواء في جسمك حيث يلتصق باللويحات ثم يتم التقاط صور لعقلك يسلط الدواء الضوء على اللويحات حتى يمكن رؤيتها في الفحص.

إذا لم يُظهر الفحص أي لويحات في دماغك، فمن غير المرجح أن تكون مصابًا بمرض الزهايمر ومع ذلك ، يمكن أن يكون لديك لويحات في دماغك ولكن ليس لديك مرض الزهايمر. ووجود اللويحات لا يعني أنك ستصاب بمرض الزهايمر في المستقبل.

مرض الزهايمر ليس السبب الوحيد لنسيان الأشياء

مرض الزهايمر هو السبب الرئيسي لفقدان الذاكرة ومشاكل التفكير بين كبار السن، لكن الحالات الطبية الأخرى ، مثل السكتات الدماغية ومشاكل الغدة الدرقية والتفاعلات الدوائية ونقص الفيتامينات ، يمكن أن تسبب نفس الأعراض وعلى عكس مرض الزهايمر ، قد تكون هذه قابلة للعلاج.

يمكن أن تسبب الأدوية أيضًا فقدان الذاكرة ومشاكل في التفكير لذلك إذا كانت لديك أعراض ، فمن المهم معرفة السبب ويبدأ العثور على السبب بالتقييم الطبي.

يجب أن يفحصك الطبيب الذي يعمل مع كبار السن وخبير في تشخيص الخرف وعلاجه، سيأخذ الطبيب تاريخًا طبيًا وسيجري فحصًا جسديًا واختبارات أخرى لمعرفة مدى قدرتك على تذكر الأشياء وحل المشكلات قد تحتاج أيضًا إلى اختبارات الدم للبحث عن حالات أخرى يمكن أن تسبب فقدان الذاكرة.