أسلوب حياتك من أسباب شحوب الوجه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

يعتبر شحوب الوجه مشكلة يعاني منها الكثيرين خاصة النساء، إذ يسلب الوجه إشراقته وحيويته. وأوضحت مجلة «Instyle» المعنية بالصحة والجمال أن شحوب الوجه له أسباب عدة، مثل قلة النوم، وقلة الحركة، والتغذية غير الصحية، وفقر الدم.

فما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت مجلة “Instyle” أن شحوب الوجه له أسباب عدة مثل قلة النوم وقلة الحركة والتغذية غير الصحية وفقر الدم.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن محاربة شحوب الوجه من خلال التقشير، حيث إنه يعمل على إزالة قشور الجلد الميتة ويمنح البشرة مظهرا ورديا يشع شبابا وحيوية.

وأردفت “Instyle” أنه ينبغي أيضا استعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب البشرة وتجعلها تتمتع بالنضارة والحيوية مثل فيتامين E وحمض الهيالورونيك.

وإلى جانب العناية السليمة بالبشرة، ينبغي أيضا اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، خاصة الأطعمة الغنية بفيتامين C والأحماض الدهنية أوميجا 3، مع شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لا يقل عن لترين على مدار اليوم، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم ليلا بمعدل 8 ساعات؛ حيث يعمل النوم الكافي على استشفاء وتجدد خلايا البشرة.