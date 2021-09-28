كورونا خفض متوسط أعمارنا مقارنة بالأعوام الماضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا شك أن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، أثرت بشكل كبير على كافة مناحي وجوانب حياتنا وحتى أعمارنا.

نبدأ من جامعة أكسفورد، حيث ذكرت دراسة نشرتها الجامعة،الاثنين أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تراجع متوسط ​​العمر المتوقع عام 2020 بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث انخفض متوسط ​​العمر المتوقع للرجال الأميركيين بأكثر من عامين.

وتراجع متوسط ​​الأعمار بمعدل يزيد على 6 أشهر مقارنة بعام 2019 في 22 من أصل 29 دولة تناولتها الدراسة بالتحليل، ولقد شملت الدراسة أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي. وبشكل عام، حدث انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع في 27 دولة من أصل 29.

وقالت الجامعة إن معظم التراجعات في متوسط ​​العمر في مختلف البلدان يمكن أن يعزى إلى الوفيات الرسمية الناتجة عن كوفيد-19.

ورصد إحصاء لرويترز نحو 5 ملايين حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وقالت الدكتورة ريدي كاشياب الباحثة الرئيسية المشاركة في الدراسة، التي نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة “حقيقة أن نتائجنا تسلط الضوء على مثل هذا التأثير الكبير، الذي يُعزى مباشرة إلى كوفيد-19، تُظهر مدى الأثر المدمر للصدمة على العديد من البلدان”.

وحدث انخفاض أكبر في متوسط ​​العمر المتوقع للرجال مقارنة بالنساء في معظم البلدان، في حين كان أكبر انخفاض بين الرجال الأميركيين الذين زاد انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع بالنسبة لهم بمقدار 2.2 سنة مقارنة بعام 2019.

وفي الولايات المتحدة تركزت الزيادة في معدل الوفيات بين من هم في سن العمل ومن تقل أعمارهم على 60 عاما. أما في أوروبا، فقد كان للوفيات بين من تزيد أعمارهم على 60 عاما دور أكبر في ارتفاع معدل الوفيات.

وناشدت كاشياب المزيد من البلدان -بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط- إتاحة بيانات الوفيات لإجراء المزيد من الدراسات.