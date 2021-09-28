محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الاهتمام بالصحة ضروري للبقاء على الحياة، ومن المهم الحفاظ على القلب وصحته لأنه المسؤول عن ضخ الدم، ولهذا نتعرف على عادات تضر بالقلب



القلب هو العضو المسؤول عن ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وبالتالي هو مسؤول عن بقاء الإنسان على قيد الحياة، ولهذا يجب الاهتمام بصحة القلب وحمايته من الأمراض التي من الممكن أن تصيبه.

وتنتج تلك الأمراض من تراكم الدهون والكوليسترول السيئ بالدم، مما يتسبب في حدوث النوبات القلبية والفشل بالقلب وعدم انتظام ضربات القلب، وقد يصاب الإنسان بالمشكلات الصحية بالقلب نظرا لإتباع عادات تضره، ومن خلال ما يلي نتعرف على أهم عادات تضر بصحة القلب.

5 عادات تضر بصحة القلب:

1- التدخين:

التدخين يسبب أمراض القلب

يعتبر التدخين من أكثر العوامل المسببة للإصابة بالأمراض القلبية، حيث أن السجائر تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تضر بالصحة وخاصة صحة القلب، وقد ذكرت الدراسات أن السجائر تحتوي على أول أكسيد الكربون والذي يقلل من معدل الأكسجين الموجودة بخلايا الدم الحمراء مما يضر بالقلب، كما أنه يزيد من نسبة الكوليسترول السيئ بالشرايين، والذي يعد أهم عوامل الإصابة بالأمراض القلبية، ولهذا يجب الحرص على الإقلاع عن التدخين نهائيا.

2- الأطعمة السريعة :

تناول الأطعمة السريعة خارج المنزل يزيد من فرص الإصابة بالأمراض القلبية، حيث أن الأطعمة السريعة تحتوي على الدهون المشبعة التي تزيد من الكوليسترول السيئ وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، ولهذا يجب أن يتم استبدال الأطعمة السريعة بالأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه مع الإعتماد على طهي الأطعمة بالمنزل على أن تكون قليلة الدهون.

3- الكسل والخمول:

يعد الكسل والخمول وعدم التحرك من مسببات أمراض القلب، ولهذا يجب أن يحصل الإنسان على النشاط الكافي لعمل الدورة الدموية، وهذا من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مما يساعد على تقوية عضلة القلب وضخ الدم بشكل أفضل إلى جميع أجزاء الجسم، وهناك أيضا طرق بسيطة للحفاظ على النشاط ومنها المشي بدلا من القيادة، وصعود الدرج بدلا من استخدام المصعد.

4- التوتر والقلق:

يعتبر القلق والتوتر الدائمين من أسباب التعرض إلى الأزمات القلبية، كما أن الإرهاق والإجهاد الذي يزيد من فرص الضغط على شرايين القلب، وإن التعرض إلى الضغط العصبي يساعد على زيادة إفراز هرمون الأدرينالين مما يؤثر على وظائف الجسم بشكل عام، مما يؤدي إلى السرعة في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم مما يزيد من فرصة الإصابة بالأزمات القلبية.

5- الإفراط في استخدام الملح:

إضافة الملح إلى الأطعمة بشكل مفرط يؤدي إلى الإرتفاع في ضغط الدم، مما يزيد من معدل الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ولهذا يمكنك التقليل من استخدام الملح في الأطعمة.