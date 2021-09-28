شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تشجع طفلك على تناول الوجبات الصحية لتقوية مناعته قبل عودة المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد، ويجب أن يتذكر الآباء دورهم فى تشجيع أطفالهم على تناول الأطعمة الصحية، والابتعاد عن المشروبات الغازية والوجبات السريعة التى تؤدى إلى مشاكل صحية منها السمنة، ويجب أن يحرص الآباء على إلزام أطفالهم بتناول وجبة الإفطار قبل التوجه للمدرسة لمنحهم طاقة وتركيز أفضل خلال اليوم الدراسى وأيضا تعمل على تقوية جهازهم المناعى للحد من الإصابة بالفيروسات والمتغيرات المنتشرة.

ونقدم فى التقرير التالى نصائح الصحة والسلامة الصادرة من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، بحسب ما نشره موقع healthychildren.

الوجبات خلال اليوم الدراسى

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتناولون وجبة إفطار مغذية يبلون بشكل أفضل فى المدرسة ولديهم تركيز وطاقة أكبر.

تأكد من تناول وجبة الإفطار التى تحتوى على بعض البروتين.

يجب أن يتناول طفلك وجبة الإفطار، لأن الجوع سيؤثر على أدائه فى الفصل الدراسى.

إذا كان طفلك سيشترى أطعمة من كافتيريا المدرسة، فيجب أن تكون الخيارات صحية مثل الفاكهة الطازجة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والماء وعصير الفاكهة 100%.

احذر المشروبات الغازية فيحتوى كل مشروب على نحو 10 ملاعق صغيرة من السكر و150 سعرة حرارية.

شرب علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية فى اليوم يزيد من خطر إصابة الطفل بالسمنة بنسبة 60%.

اختر خيارات صحية (مثل الماء والعصير ذى الحجم المناسب ومنتجات الألبان قليلة الدسم) لغداء طفلك.