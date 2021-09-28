شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة المدارس .. ازاى تخلص طفلك من قلق وتوتر الرجوع فى وجود كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موعد الرجوع للمدارس، يصاب بعض الطلاب بالقلق والخوف وخاصة في ظل انتشار وباء وفيروس كورونا بمتغيراته، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " hse"، بعض النصائح لشعورهم بالأمان والهدوء وتجنب سيطرة المشاعر السلبية عليهم عند العودة للمدارس.

ما هي طرق شعور طفلك بالقلق عند العودة من المدراس؟

قدم التقرير بعض الأعراض التي تظهر علي الطفل وتشير إلي أنه يعاني من القلق بسبب عودة المدارس ومنها:

-الانزعاج عند الذهاب إلى المدرسة.

-تغيرات في المزاج.

-آلام في البطن.

- الشعور بالغثيان.

-ربما يكون طفلك أكثر هدوءًا أو هياجًا من المعتاد.

كيف تساعد طفلك علي تجاوز القلق عند عودة المدارس؟

قدم التقرير بعض النصائح لتجاوز شعور الطفل بالقلق أثناء العودة للمدارس، ومنها:

-التحدث الدائم مع الطفل توضيح أهمية الدراسة وتقديم المعلومات المهمة له.

-ركز على بعض الإيجابيات الناتجة عن العودة للمدارس، في تكوين علاقات مع الأصدقاء والقيام بأنشطة مدرسية جيدة.

-اقض بعض الوقت معا يوميا، والقيام ببعض الأنشطة التي يفضلها الطفل، فهذه النصيحة تساهم بشكل كبير في شعور الطفل بالاسترخاء، والراحة النفسية.

-مراقبة مشاعر طفلك تعد من أبرز وأهم النصائح التي يجب القيام بها، وأيضا ملاحظة سلوكه اليومي، فإذا كان يشعر بالقلق من الذهاب للمدرسة فعليك الإكثار من التحدث عن إيجابيات الدراسة.

-التحدث مع طفلك أنك تشعر بما يمر به ويشعر بالقلق تعد من أبرز النصائح التي تساعده في تجاوز القلق الذي يمر به بسبب العودة للمدارس.