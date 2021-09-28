شكرا لقرائتكم خبر عن هل ممارسة الرياضة تجعل جسمك يحرق الكثير من السعرات الحرارية؟.. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة تجعل جسمك يحرق سعرات حرارية بقية اليوم أقل مما هو متوقع، بحسب مجلة "Shape"، وأرجع العلماء هذا الأمر إلى غريزة فسيولوجية تشير إلى أن الإنسان يحافظ على طاقته بعد أن يبذل مجهودا بدنيا كبيراً، وبالتالي يحرق سعرات حرارية أقل، وبالرغم من ذلك تظل ممارسة الرياضة الأفضل لتعزيز صحة الجسم البدنية والنفسية.

وفى الدراسة، التي نُشرت فى دورية Current Biology، حلل الباحثون بيانات من 1،754 بالغًا، مع النظر على وجه التحديد في عدد السعرات الحرارية التي أحرقوها أو معدل الأيض الأساسي، وهو عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك ليعمل ببساطة، وقام الباحثون بعد ذلك بطرح معدل الأيض الأساسي من إجمالي السعرات الحرارية المحروقة، واكتشفوا عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الأشخاص من التمارين والنشاط العام (مثل المشي والعمل وما إلى ذلك).

ثم تمت مقارنة هذا الرقم بعدد السعرات الحرارية التي يجب أن يحرقها الأشخاص نظريًا بناءً على إنفاقهم الأساسي للطاقة والأنشطة والتدريبات التي قاموا بها في ذلك اليوم.

ورغم أن قدرات التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية لدى كل شخص تختلف قليلا، وجد الباحثون أنه بشكل عام، حوالي 72 % فقط من السعرات الحرارية التي يحرقها الأشخاص من التمارين والنشاط العام تُرجمت فعليًا إلى سعرات حرارية إضافية تم حرقها في ذلك اليوم.

لا يعني ذلك أن تمارينهم "لم تُحتسب"، بل إن أجسامهم في الواقع "عوّضت" عن الجهد المتزايد للتمرين عن طريق تقليل إنفاق الطاقة الأساسية عندما لا يكونون نشيطين، وبالتالي يحرقون سعرات حرارية أقل أثناء الراحة.

على سبيل المثال، لنفترض أن إنفاقك الأساسي للطاقة هو حوالي 1400 سعرة حرارية في اليوم، وأنك تحرق حوالي 300 سعرة حرارية في 30 دقيقة من الجري ، وتحرق 700 سعرة حرارية إضافية أثناء القيام بمهام متنوعة أخرى في اليوم ، مثل الطبخ والتنظيف والمشي ، و العمل.

وفقًا لنتائج الباحثين ، على الرغم من أنه من الناحية النظرية ، كان يجب أن تحرق 2400 سعرة حرارية إجمالية في اليوم ، فقد تكون قد حرقت بالفعل 1728 سعرة حرارية فقط – 72% من الإجمالي المقدر.

ويرى العلماء أن هذا قد يكون بسبب غريزة فسيولوجية باقية من أيامنا السابقة تعرف باسم الحفاظ على الطاقة.

وكتب الباحثون: "قد يستجيب البشر لطاقة أكبر يتم إنفاقها على النشاط على المدى الطويل من خلال تقليل الطاقة التي يتم إنفاقها على العمليات الأخرى".

وجد الباحثون أيضًا أن تكوين جسم الشخص (نسبة الدهون في الجسم إلى الأنسجة غير الدهنية) يلعب دورًا أيضًا، في الأشخاص الذين لديهم كميات أعلى من الدهون في الجسم ، كانت أجسامهم أكثر عرضة "للتعويض" للحفاظ على الطاقة وحرق سعرات حرارية أقل في نهاية اليوم مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات دهون منخفضة في الجسم - في بعض الحالات ، بنسبة تصل إلى 50% أقل.

ولكن هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار، أحدهما هو أنك لا تزال تحرق السعرات الحرارية أثناء التمرين - وبالتأكيد أكثر مما لو كنت غير نشط طوال اليوم، كما أن ممارسة الرياضة تساعدك على تحسين صحتك، خاصةً إذا كنت تجمع بين نشاطك المعتاد ونظام غذائي صحي.