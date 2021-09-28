الجينز يكتسي بالرمادي هذا الخريف

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

يكتسي السروال الجينز باللون الرمادي في خريف/شتاء 2021/2022 ليمنح المرأة إطلالة عملية تتسم بالأناقة.



وأوضحت مجلة "Elle" أن الجينز يطل بطيف لوني واسع يمتد من الرمادي الفاتح إلى الرمادي الداكن، مشيرة إلى أن الرمادي يتناغم مع كل الألوان تقريبا بفضل طابعه المحايد، لا سيما الأبيض والأسود والكريمي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الرمادي يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بلوزة وبليزر وبوت الكاحل.

ويمكن أيضا الحصول على إطلالة عصرية كاجوال من خلال تنسيقه مع بلوفر تريكو أكبر من المقاس (Oversized) وبوت يصل طوله إلى الركبة.