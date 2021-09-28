دراسة: الشاي يعالج الأرق خلافاً لما هو شائع

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أثبتت دراسة علمية حديثة أن مشروب الشاي مفيد في علاج الأرق وتهدئة الأعصاب.



وأوضحت الدراسة، التي نشرها موقع «صدى البلد» نقلاً عن «إكسبريس» البريطاني، أن بعض الأعشاب لها تأثيرات مضادة للأرق، مشيرةً إلى أن الشاي هو واحد من تلك الأعشاب، لكن في صورته العشبية.

وأجرى علماء في الهند تجربتهم على عينة بحثية من البشر، ليكتشفوا أنه إذا شرب شخص الشاي بانتظام 4 أسابيع، فإن أعراض الأرق تتحسن، لافتين إلى أن هذا ينطبق على ضحايا أشد أشكال اضطراب النوم، وذلك على الرغم من أن الشاي يحتوي على مادة الكافيين المنبهة للجهاز العصبي.

ولفتت الدراسة إلى أن عشبة المسلية، التي تستخدم كعلاج عشبي في صورة شاي، مفيدة جداً لعلاج ضغط الدم المرتفع.

وفسرت ذلك بأن أوراق المسلية تعمل على توسع الأوعية الدموية، ما يسهم في خفض ضغط الدم.

وتحتوي العشبة على مركب يسمى حمض الرومارينك، الذي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

ويُعتقد أن هذا المركب مسؤول عن تحسين النوم لدى المرضى الذين يعانون الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم.