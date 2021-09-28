شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. تجنب الأخطاء الشائعة عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تكون مصابًا بمرض السكري، فإن أحد أهم الخطوات التي يجب اتخاذها هي تصحيح نظامك الغذائي، وعلى وجه الخصوص، تقليل الكربوهيدرات التي تستهلكها لأنها أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع مستويات السكر في الدم، لذلك من الضرورى مراقبة ما تتناوله جيدًا، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

هل تساعد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على استقرار مستويات السكر في الدم؟

إن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات هو أمر موصى به على نطاق واسع، وقد ثبت أن عددًا من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مثل النظام الكيتوني يدير بشكل جيد ويعكس مرض السكري.

ومع ذلك، ولكن بقدر ما يكون خفض السكر والكربوهيدرات الزائدة مفيدًا في السيطرة على مرض السكرى، إلا أن هناك أخطاء يجب تجنبها عند العمل بهذا النظام الغذائى:



كيتو دايت

اختيار نظام الكيتو الوحيد لخفض الكربوهيدرات

من الضروري تقليل الكربوهيدرات لتحسين إدارة مرض السكري، ومع ذلك، فإن الخطأ الذي يرتكبه الكثير من الناس هو اختيار نظام الكيتو وكأنه الوحيد الذى يخفض الكربوهيدرات.

النظام الغذائي الكيتونى منخفض الكربوهيدرات للغاية وقد لا يناسب الجميع، فإذا كان هدفك هو اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، فإن المبدأ الوحيد الذي يجب اتباعه هو تناول أقل من 130 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا.



قياس مستويات السكر بانتظام

عدم مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام

تناول القليل من الكربوهيدرات قد يساعد في استقرار مستويات السكر، ولكن قد تواجه ارتفاعًا أو انخفاضًا مفاجئًا فى مستويات السكر، إذا كنت لا تراقب قراءات السكر في الدم بانتظام.

يمكن أن تساعدك المتابعة والمراقبة الجيدة فى استقرار مستويات السكر لديك، مع أعمية استشارة طبيبك الخاص بانتظام.



الجودة أهم من الكمية

التركيز على كمية الكربوهيدرات وليس الجودة

غالبًا ما يركز مرضى السكرى على خفض عدد الكربوهيدرات يوميًا وتجاهل وتجاهل مصدر وجودة الكربوهيدرات التي يستهلكها الفرد، لذلك تذكر أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات لا يتعلق تمامًا بتقليل الكمية ولكن أيضًا بالقيمة الغذائية والجودة التي تضيفها إلى نظامك الغذائي.

أثناء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ركز على تحسين تناولك للدهون الجيدة والمكسرات والبذور والزيوت الجيدة ومصادر البروتين العالية، وكل ذلك سيساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة ويمنحك الطاقة والتغذية اللازمة.



طعام صحى لمرضى السكرى

تركيز كمية الكربوهيدرات فى وجبة واحدة

يُنصح مرضى السكر بتناول وجبات صغيرة ومتكررة في اليوم، والتي لن تساعد فقط في تنظيم مستويات الأنسولين، ولكن أيضًا في الحفاظ على الوزن والسيطرة على الآلام المتكررة التي يصاب بها الشخص مع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

من المهم أيضًا توزيع عدد الكربوهيدرات المسموح بها على جميع الوجبات وعدم تركيزها على وجبة معينة، تأكد أيضًا من قياس عدد الكربوهيدرات في وجباتك الخفيفة، وليس فقط الوجبات الكاملة.



شرب الكثير من الماء

إهمال الجوانب الغذائية الأخرى لإدارة مرض السكري

بينما نتحدث عن فوائد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات من أجل السيطرة على مرض السكري، من المهم أيضًا أن يركز كل فرد على موازنة الجوانب الغذائية الأخرى والتحكم في النظام الغذائي، حيث يجب الحصول على ما يكفي من الألياف والبروتينات في وجبتك، والحفاظ على رطوبتك بتناول الكثير من الماء.