6 فوائد لتناول وجبة الإفطار للمراهقين

بيروت - نادين محمد -

الافطار هو أهم وجبة في اليوم. يبدأ عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق السعرات الحرارية على مدار اليوم.

في حين أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم لأي شخص، فهو أكثر أهمية قليلاً للمراهقين عند مقارنتها بالفئات العمرية الأخرى، فلماذا يقول الأطباء وخبراء التغذية إنه لا يجب على المراهقين تخطي وجبة الإفطار؟

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1. تحسين مستويات الطاقة

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يمكن أن يوفر تناول وجبة الإفطار مستويات طاقة جيدة للمراهقين ويحافظ عليها طوال النصف الأول من اليوم حتى استراحة الغداء. تشير الدراسات إلى أن العناصر الغذائية التي يفوّتها المرء عن طريق تخطي وجبة الإفطار لا يمكن تعويضها في وجبات أخرى. يمكن أن يساعد تناول الفطور في تنشيط عقلك والتمثيل الغذائي، وحرق السعرات الحرارية في الصباح الباكر، وبالتالي يساعد في تغذية مستويات الطاقة.

2. تحسين التركيز

عندما تكون مراهقاً، من المعتاد أن يتشتت انتباهك. ومع ذلك، فإن المستوى المرتفع من الإلهاء ليس مفيداً، ويمكن أن يؤثر على مستويات تركيز المراهق، مما يجعل من الصعب عليه الاستماع إلى المحاضرات أو إكمال العمل في الفصل. يمكن أن يؤدي تناول وجبة فطور صحية إلى تحسين مدى التركيز والذاكرة والتذكر.

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3. الانتباه لفترة أطول

يمكن أن يساعد تناول وجبة متوازنة في الصباح على تحسين الذاكرة ، في إحدى الدراسات تمكن المراهقون الذين تناولوا وجبة إفطار منخفضة السكر في الدم من الحفاظ على الانتباه لفترة أطول من أولئك الذين تناولوا وجبة إفطار عالية السكر في الدم.

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4. هضم أفضل

يمكن أن تساعد وجبة الإفطار الصحية في تحسين عملية الهضم. يلعب التوازن بين البروتين والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمكونات النباتية والألياف في وجبة الإفطار دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

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5. عادات أكل أفضل

تشير الدراسات إلى أن تناول وجبة الإفطار يرتبط بالمزاج الإيجابي والهدوء، وهو ما يرتبط بكيفية اختيار الأفراد لوجباتهم.

يمكن أن تساعد عادات الأكل الجيدة أيضاً في تقليل مخاطر السمنة لدى المراهقين. يمكن لوجبة الإفطار الغنية بالبروتين أن تقلل من الرغبة الشديدة أيضاً.

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6. أداء بدني أفضل

تبين أن المراهقين الذين يتناولون وجبة الإفطار يتمتعون بقدر أكبر من الطاقة، ويتفوقون بشكل أفضل في الرياضة والألعاب.

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