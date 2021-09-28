فى 5 أيام فقط تخلصي من دهون البطن للأبد بهذه الفاكهة

بيروت - نادين محمد -

في 5 أيام يمكنك تخسيس الوزن الزائد عن طريق حمية الأناناس وهي خطة حمية قائمة على الفاكهة، والتي تساعدك على التخلص من وزنك الزائد في خمسة أيام فقط!

يعد الأناناس فاكهة لذيذة غنية بالعناصر الغذائية. إليك كل ما لا تعرفينه عن خطة حمية الأناناس.

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ما هي حمية الأناناس؟

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خطة حمية الأناناس هي واحدة من برامج الحمية القاسية التي تهدف إلى فقدان الوزن بسرعة ويمكن القيام بها من حين لآخر.

نظام الأناناس الغذائي هو نظام غذائي صارم يقوم على حرمان الجسم من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والبروتينات، يضطر الجسم إلى استخدام رواسب الدهون المتراكمة في محيط الخصر بسبب حرق الدهون .

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ومع ذلك، يوصى بهذا النظام الغذائي لمدة 5 أيام فقط. يمكن أن يؤدي استمرار الرجيم لفترة طويلة إلى العديد من المخاطر الصحية بسبب نقص التغذية السليمة.

تقدم خطة حمية الأناناس نتائج سريعة، والتي قد لا تكون مناسبة للأهداف طويلة المدى.

فوائد النظام الغذائي للأناناس:

البروميلين في الأناناس يساعد على سد الشهية وتنظيم حركات الأمعاء وزيادة امتصاص العناصر الغذائية ويمكن أن يساعد النظام الغذائي أيضًا في التخلص من السموم.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن الاستفادة من هذا الرجيم .



ستلاحظين أيضًا بشرة متألقة في نهاية الخطة.

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نموذج لخطة حمية الأناناس لمدة 5 أيام:

يمكن اتباع خطة النظام الغذائي لتناول الأناناس لمدة 3 أو 5 أيام إليك خطة الرجيم :



خطة الوجبة لمدة 5 أيام:



اليوم الأول:

الصباح الباكر: 1 كوب شاي أخضر.

الفطور: 2-3 شرائح أناناس ، كوب شوفان.

وجبة خفيفة: 1 كوب عصير أناناس.

الغداء: 1 سلمون مشوي ، 3 شرائح أناناس.

وجبة خفيفة مسائية: كوب عصير أناناس، كوب زبادي.

العشاء: 1 فيليه ديك رومي مع 4 شرائح أناناس.

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اليوم الثاني:

الصباح الباكر: كوب من شاي الحلبة.

الإفطار: 1 كوب شرائح أناناس، بيضة مسلوقة.

وجبة خفيفة: 1 كوب عصير أناناس.

الغداء: 1 كوب شرائح أناناس، وعاء سلطة.

وجبة خفيفة في المساء: كوب عصير أناناس.

العشاء: طبق خضار سوتيه وكوب أناناس.

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يوم الثالث:



الصباح الباكر: 1 كوب من ماء العسل الدافئ والليمون.

الفطور: 1 كوب شرائح أناناس، بيضة مسلوقة

وجبة خفيفة: 1 كوب عصير أناناس.

الغداء: 1 كوب شرائح أناناس، 1 فيليه دجاج.

سناك : كوب عصير أناناس مع ملح وفلفل.

العشاء: كوب فطر مقلي، كوب أناناس.



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اليوم الرابع:



الصباح الباكر: كوب واحد من الشاي الأخضر الدافئ.

الفطور: 1 كوب شرائح أناناس و 1 دخن.

وجبة خفيفة: 1 كوب عصير أناناس.

الغداء: 1 كوب شرائح أناناس، 1 لفائف خس.

وجبة خفيفة مسائية: كوب عصير أناناس، كوب زبادي.

العشاء: وعاء من سلطة التونة، كوب أناناس.



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اليوم الخامس :



الصباح الباكر: كوب من شاي القرفة والزنجبيل.

الإفطار: 1 كوب شرائح أناناس، بيضة مسلوقة، 2 لوز.

وجبة خفيفة: 1 كوب عصير أناناس.

الغداء: 1 كوب شرائح أناناس، 1 زبادي يوناني.

وجبة خفيفة في المساء: 1 كوب مريمية.

العشاء: صدر دجاج، كوب أناناس.

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لا توجد خطة نظام غذائي كاملة بدون برنامج تمارين. يمكن لأداء هذه التمارين البسيطة أن يزيد من نشاطك البدني ويساعد في حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع:

طعنة جانبية

الركض

القفز

القرفصاء

تمرين الضغط

تمارين الإطالة

الآثار الجانبية لخطة حمية الأناناس:



كما هو الحال مع أي خطة نظام غذائي، تأتي خطة حمية الأناناس مع مجموعة من الإيجابيات والسلبيات. الآن بعد أن تعرفت على الفوائد، دعينا نتعرف أيضًا على الآثار الجانبية:

الأناناس غني بفيتامين C ، مما قد يؤدي إلى حموضة شديدة.

الألياف الزائدة من الأناناس يمكن أن تسبب الإسهال.

يعاني الأشخاص المصابون بالحساسية من الأناناس من تورم في الفم والخدين.

قد تعانين أيضًا من قرحة في المعدة وحرقان.

تشمل الآثار الجانبية الأخرى الخمول والضعف والصداع والغثيان وما إلى ذلك

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حمية الأناناس لخسارة الوزن هي واحدة من أسهل أنظمة الحمية على الإطلاق! إنه الأفضل لمن يرغبون في الحصول على خصر أنحف في غضون أيام قليلة. ومع ذلك، إذا كنت تخططين لبرنامج إنقاص وزن طويلة المدى، فلا ينصح بهذه الخطة على الإطلاق.