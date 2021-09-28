شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «فايزر».. حبة دواء عبر الفم تقي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة فايزر، أنها بصدد إنتاج دواء يقي من وباء كورونا، لدى الأشخاص المعرضين للإصابة، وذلك ضمن اختبارات سريرية في مراحل متوسطة إلى متقدّمة.

وتختبر شركات أخرى أيضا مضادات فيروسية فموية ضد كوفيد، لكن دواء فايزر هو الأول المصمم خصيصا ضد فيروس كورونا.

ويعرف بأنه “مثبط للإنزيم البروتيني” وأثبتت فحوص مخبرية بأنه يعطّل عملية استنساخ الفيروس لنفسه.

وفي حال ثبتت فعالية العلاج على أرض التجربة، فيرجّح بأنه لن يكون فعالا إلا في المراحل الأولى من الإصابة.

وبحسب ما ذكرته مونت كارلو عن كبير علماء الشركة مايكل دولستن أننا نعتقد بأن التعامل مع الفيروس سيتطلب علاجات فعالة بالنسبة للمصابين بالفيروس أو أولئك الذين تعرضوا له، تتكامل مع تأثير اللقاحات.

يذكر أن فايزر كانت قد أعلنت تطوير عقارها “PF-07321332” في مارس 2020 .

كما أجرت اختبارات عليه مع “ريتونافير”، وهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية أعيد استخدامه لأغراض أخرى.