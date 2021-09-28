6 تغييرات بسيطة على نظامك الغذائى لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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القاهرة - سامية سيد - السكتات الدماغية مهددة للحياة ويجب اعتبارها حالة طبية طارئة، وبعد الإصابة بسكتة دماغية، قد تحتاج إلى الخضوع لجراحة وأدوية خاصة، وقد تُصاب بمشاكل فى المخ طويلة الأمد، لا يمكنك دائمًا منع السكتة الدماغية، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بها بشكل كبير عن طريق تغيير نمط حياتك بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي، ويرصد التقرير المنشور بموقع "إكسبريس"، 6 تغييرات في النظام الغذائي يجب إتباعها لتقليل المخاطر.

لا يتعين عليك اتباع نظام غذائي مثالي لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، ما عليك سوى إجراء تعديلات صغيرة عليه، جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وعدم التدخين.

1- تناول المزيد من الفاكهة والخضروات

لا يتعلق الأمر بتقليل الوجبات السريعة، فزيادة تناول الفاكهة والخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فهى مصادر مهمة للفيتامينات والمعادن، لذلك يجب خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

كما يوصي بعض الخبراء بالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطا الحلوة والموز والطماطم والخوخ والبطيخ أو الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ للوقاية من السكتة الدماغية.



البوتاسيوم فى الموز

2- تناول المزيد من الألياف

لا تساعدك الألياف فقط على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعد على الهضم والوقاية من الإمساك، ولكنها أيضًا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

تقول جمعية السكتات الدماغية إن الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على تقليل كمية الكوليسترول في الدم.



فوائد البروتين

3- البروتين الصحي

يلعب البروتين العديد من الأدوار الحاسمة في الجسم، لذلك حاول اختيار البروتينات الصحية مثل قطع اللحم الخالية من الدهون والفاصوليا والعدس، وقللّ من الدهون المشبعة التى تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول.

وتقول جمعية السكتات الدماغية إنه من الجيد تناول حصتين من الأسماك أسبوعيًا، خاصة الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسردين، لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والتي يمكن أن تمنع تجلط الدم وتخفض ضغط الدم.



النظام الغذائى لتقليل خطر السكتة الدماغية

4- تناول دهون وسكر أقل

نحتاج جميعًا إلى كميات صغيرة من الدهون والسكر في وجباتنا الغذائية، لكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الوزن التي تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

حذرت جمعية السكتات الدماغية من أن الأطعمة المقلية بالزبدة أو الزيت أو السمن تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، لذلك من الأفضل استخدام الزيوت النباتية والمكسرات والزيوت القائمة على الزيتون.

كما يمكن أن تؤدي المستويات العالية من السكر في العديد من المشروبات الغازية والوجبات الجاهزة والسريعة إلى زيادة الوزن، وبدلًا من ذلك تناول المزيد من الوجبات الخفيفة منخفضة السكر المصنوعة فى المنزل.

5- تجنب الأطعمة المقلية

الطريقة التي تطبخ بها طعامك لا تقل أهمية عما تأكله، حيث يعتبر التبخير والغليان والشواء أكثر صحة من القلي، لذا حاول استخدام هذه الطرق قدر الإمكان، حيث يضيف القلي من الدهون الزائدة التى تسبب زيادة الوزن.



قلل الملح

6- راقب الملح

يسبب استهلاك الكثير من الملح فى رفع ضغط الدم، لذلك يجب ألا تتناول أكثر من 6 جرام أو ملعقة صغيرة من الملح يوميًا، ويمكنك تجربة الزنجبيل الطازج وعصير الليمون والفلفل الحار أو الأعشاب المجففة والتوابل لإضفاء نكهة على الطعام بدلاً من ذلك.