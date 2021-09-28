شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض وأسباب التهاب " الجراب " و طرق علاجه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالألم الشديد في الكتف أو المرفق أو الفخذ أو الركبة أو كعب القدمين أو اليدين، مع عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، يعد من الأمور المقلقة، وعند الذهاب للطبيب يبدأ في رحلة البحث عن السبب ، فيجد إن هذا يرجع إلى أن هذا الشخص يعاني من التهاب الجراب.

وخلال سلسلة "س وج" التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف علي أعراض وأسباب وعلاج التهاب الجراب، وذلك وفقا لموقع "medicinenet".

ما التهاب الجراب؟

الجراب هي الأكياس المملؤة بالسوائل التي تقلل الاحتكاك بين مفاصل الجسم، والجراب تشبه الوسادة بين العضلات والعظام والجلد والأوتار.

متكررة بما في ذلك العمل اليدوي أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجراب.



ما هو التهاب الجراب

ما أعراض التهاب الجراب؟

-عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.

-الم شديد في المنطقة المصابة.

-تورم.

-احمرار إذا كان الجراب الملتهب يقع بالقرب من الجلد.

ما أسباب التهاب الجراب؟

عادة ما يكون التهاب الجراب نتيجة لإصابات رياضية أو حركات متكررة، وهناك بعض العوامل الأخرى ومنها:

-جرح أو كدمة.

-إجهاد الأنسجة الرخوة في المفصل أو العظام الضعيفة.

-أنواع معينة من التهاب المفاصل ، مثل النقرس أو هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

-مرضي السكر.



اسباب التهاب الجراب

كيف يتم تشخيص التهاب الجراب؟

-الأشعة السينية لفحص العظام.

-الرنين المغناطيسي ( MRI ) للحصول على صورة مفصلة للمفاصل.

-الموجات فوق الصوتية ، والتي تستخدم موجات صوتية عالية التردد لعرض الأعضاء والأنسجة الداخلية.

-اختبارات الدم للتأكيد من الإصابة.

-الشفط والذي يتضمن استخدام إبرة رفيعة لإزالة السوائل من الجراب للتحقق من وجود عدوى أم لا.

ما هي طرق علاج التهاب الجراب؟

-الراحة وتجنب القيام بأعمال شاقة.

-وضع الثلج لمدة 15 إلى 20 دقيقة عدة مرات في اليوم لمدة 72 ساعة الأولى.

-بعد الأيام الثلاثة الأولى ، بدّل كمادات الثلج بضمادة دافئة أو ضمادة دافئة.

-أخذ المسكنات لتخفيف الألم والالتهابات.

-تجنب التدخين خلل فترة العلاج لأنه يؤخر التئام الأنسجة والجروح .

-القيام ببعض التمارين الرياضية.