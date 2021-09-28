شكرا لقرائتكم خبر عن هل دهون الألبان مفيدة لقلبك؟.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أنه من بين بعض أكبر مستهلكي منتجات الألبان في العالم أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من دهون الألبان لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين يتناولون كميات منخفضة، نُشرت نتائج الدراسة في مجلة PLOS Medicine.

جمع الباحثون نتائج هذه الدراسة في ما يزيد قليلاً عن 4000 شخص سويدي مع نتائج 17 دراسة مماثلة في بلدان أخرى، وخلقوا الدليل الأكثر شمولاً حتى الآن على العلاقة بين هذا المقياس الأكثر موضوعية لاستهلاك دهون الألبان، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةو الموت.

قال الدكتور ماتي ماركلوند من معهد جورج للصحة العالمية وكلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة وجامعة أوبسالا إنه مع ارتفاع استهلاك منتجات الألبان في جميع أنحاء العالم ، هناك حاجة إلى فهم أفضل للتأثيرات الصحية.

وأضاف الدكتور ماركلوند: "اعتمدت العديد من الدراسات على قدرة الأشخاص على تذكر وتسجيل كميات وأنواع منتجات الألبان التي تناولوها، وهو أمر صعب بشكل خاص نظرًا لاستخدام منتجات الألبان بشكل شائع في مجموعة متنوعة من الأطعمة".

وأشار" بدلاً من ذلك ، قمنا بقياس مستويات بعض الأحماض الدهنية في الدم ، أو اللبنات الأساسية للدهون الموجودة في منتجات الألبان ، مما يعطي مقياسًا أكثر موضوعية لمقدار دهون الألبان التي لا تعتمد على الذاكرة أو جودة قواعد بيانات الطعام ".

وأوضح الدكتور ماركلوند: "وجدنا أن الأشخاص الذين لديهم أعلى المستويات لديهم في الواقع أقل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية هذه العلاقات مثيرة للاهتمام للغاية ، لكننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم التأثير الصحي الكامل لدهون الألبان وأطعمة الألبان بشكل أفضل".

يعتبر استهلاك الألبان ومنتجات الألبان في السويد من بين أعلى المعدلات في جميع أنحاء العالم، قام تعاون دولي بين باحثين في السويد والولايات المتحدة وأستراليا بتقييم استهلاك دهون الألبان في 4150 سويديًا يبلغون من العمر 60 عامًا عن طريق قياس مستويات الدم الخاصة بحمض دهني معين موجود بشكل أساسي في منتجات الألبان وبالتالي يمكن استخدامه لتعكس تناول الدهون، دهون الألبان.

ثم تمت متابعتهم لمدة 16 عامًا في المتوسط ​​لمعرفة عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أحداث الدورة الدموية الخطيرة، وعدد الذين ماتوا لأي سبب خلال هذا الوقت.

بعد التعديل الإحصائي لعوامل الخطر الأخرى المعروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك أشياء مثل العمر والدخل ونمط الحياة والعادات الغذائية وأمراض أخرى، كان خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أقل بالنسبة لأولئك الذين لديهم مستويات عالية من الأحماض الدهنية مما يعكس تناول كميات كبيرة من دهون الألبان، أولئك الذين لديهم أعلى المستويات لم يكن لديهم خطر متزايد للوفاة من جميع الأسباب.

قالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة كاثي تريو ، من معهد جورج للصحة العالمية ، إن استهلاك بعض منتجات الألبان ، وخاصة المنتجات المخمرة، ارتبط سابقًا بفوائد على القلب.