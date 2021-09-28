شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام المتقطع وريجيم البحر المتوسط.. أفضل خطط فعالة لخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثيرون عن خطط فقدان الوزن والحميات الغذائية التي تساعدهم فى الوصول للوزن المثالى وللتخلص من الوزن الزائد، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز مراحل خطط فقدان الوزن الأكثر فاعلية، بحسب أطباء التغذية، الذين أكدوا على أهمية حمية الصيام المتقطع وريجيم البحر الأبيض المتوسط وفعاليتهم فى إنقاص الوزن، كما ذكر موقع "دايلي إكسبريس".

ووضع الدكتور مايكل موسلي، طبيب التغذية والصحفى البريطاني، خطة إنقاص الوزن وأطلق عليها اسم The Fast 800 – وهي خطة نظام غذائي تساعد على إنقاص الوزن بسرعة، وذلك بعد أن قام بإجراء بحث دقيق لاكتشاف أسهل الطرق وأسرعها لفقدان الوزن، وتتضمن هذه الخطة اتباع دايت البحر المتوسط والصيام المتقطع.

وقال مايكل موسلي أن "هناك مكونات لخطة فعالة لفقدان الوزن، حيث يُظهر العلم أن الطريقة الأكثر فاعلية لفقدان الوزن هي اتباع نظام غذائي يتضمن الصيام المتقطع، والأكل المحدود بالوقت، ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي."

وأوضح أن 800 سعرة حرارية رقم" سحري "عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، بناءً على الدراسات التي أظهرت أن الأشخاص يجدون أنه من الأسهل متابعتها، حيث تشير الدراسات إلى أن مقدار الوزن الذي تخسره في الشهر الأول هو الذي يتنبأ بنجاح طويل المدى لفقدان الوزن.

لهذا السبب، يوصي نظام Fast 800 الغذائي بالقيام بأسبوعين من الالتزام بـ 800 سعر حراري يوميًا، كل يوم ، لبدء إنقاص وزنك.

يتضمن نظام Fast 800 الغذائي دمج حمية البحر الأبيض المتوسط ​​في روتينك اليومي.

وقال الدكتور موسلي أن حمية البحر الأبيض المتوسط هى "النظام الغذائي الأكثر صحة على هذا الكوكب".

وحمية البحر المتوسط هي نظام غذائى ملئ بالفواكه والخضروات والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك - وكلها مفيدة للصحة وقد ثبت أنها تمنع الخرف والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب وحتى في بعض الحالات، من المعروف أنها تمنع النوع الثاني لداء السكري.

تشمل مكونات دايت البحر المتوسط الأخرى الحبوب والعدس والفول والبذور والتوابل والجبن والزبادي كامل الدسم.

على الرغم من أنه يركز بشكل أساسي على الأطعمة النباتية، إلا أنه يمكن أيضًا الاستمتاع بمكونات أخرى مثل الدواجن والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان باعتدال عند اتباع هذا النظام الغذائي.

ومع ذلك، إذا لم يكن النظام الغذائي مناسبًا لك، فإن خطة الوجبات الأخرى التي أوصى بها الدكتور موسلي كانت اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

وقال موسلي: "ليست كل الكربوهيدرات متساوية - فكما أن هناك دهون جيدة ودهون ضار ، هناك كربوهيدرات جيدة وكربوهيدرات ضارة..الحيلة ليست قطع الكربوهيدرات تمامًا ، بل أن تكون انتقائيًا بشأن ما تتناوله بانتظام."

وأوصى الدكتور موسلي بإلغاء "الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والبطاطس والسكريات من نظامك الغذائي، حيث إنها كربوهيدرات سهلة الهضم ، مما يعني أن الجسم يمتصها بسرعة ، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم".

تشمل الأمثلة على الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات اللحوم والأسماك والبيض والخضروات والفواكه والمكسرات ومنتجات الألبان عالية الدسم.