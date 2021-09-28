شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: قلة النوم يؤدى لزيادة الوزن .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الشعور بالكسل قد يكون مرتبطًا باستهلاك الكثير من السعرات الحرارية ، نعلم جميعًا أن الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وحتى السمنة على المدى الطويل ، ولكن الإقلاع عن عادة تناول الوجبات الخفيفة تبدو أنها مشكلة تؤثر على الكثير من الأشخاص .

إذا كنت تعمل على ترسيخ عادات صحية ، فقد يثير اهتمامك بحث جديد في جامعة ولاية أوهايو نُشر في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية "حول العلاقة بين أنماط النوم وتناول الوجبات الخفيفة وزيادة الوزن، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

قلة النوم يؤدى لتناول الوجبات الخفيفة:

أكد فريق البحث في جامعة ولاية أوهايو، أن الفشل في بلوغ سبع ساعات على الأقل من النوم في الليلة يرتبط بتناول المزيد من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون المضافة، و السكر ، و الكافيين .

قال مؤلفي الدراسة كريستوفر تايلور ، أستاذ التغذية الطبية في كلية الصحة وعلوم إعادة التأهيل الأمريكية، إن إهمال النوم يؤدى إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة، موضحا أنه عندما نبقى مستيقظين لوقت متأخر ، فإننا نمنح أنفسنا المزيد من الفرص لتناول الطعام بلا مبالاة، أضاف أن الجميع ، بغض النظر عن عادات النوم ، يفضل الأطعمة المالحة أو السكرية والمشروبات الغازية عندما يحين وقت تناول الوجبات الخفيفة، وهذا سبب آخر يجعل الأشخاص الذين يعانون من أنماط نوم سيئة ينتهي بهم الأمر إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية غير الصحية يوميًا.

ويوصى عالميًا بأن ينام البالغون سبع ساعات على الأقل كل ليلة من أجل الحفاظ على الصحة والعافية المثالية ، وقد ارتبط قلة النوم منذ فترة طويلة بقائمة طويلة من المشكلات الصحية مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

عادات الأكل

حللت الدراسة بيانات ما يقرب من 20 ألف بالغ أمريكي تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 عامًا وهو استطلاع صحي بقيادة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). قام كل مشارك بملء سلسلة من الاستطلاعات الغذائية التي تسأل عن عادات الأكل والنوم اليومية.

باستخدام هذه البيانات ، قام فريق البحث بتقسيم الموضوعات إلى فئات مختلفة بناءً على مقدار النوم الذي كانوا يحصلون عليه ، والقيمة الغذائية لوجباتهم الخفيفة المعتادة ، والوقت المعتاد من اليوم الذي حدثت فيه هذه الوجبة الخفيفة.

في البداية ، قال معظم المشاركين (95.5٪) إنهم اعتادوا تناول وجبة خفيفة واحدة على الأقل يوميًا، أكثر من 50٪ من جميع السعرات الحرارية في الوجبات الخفيفة بين جميع المشاركين جاءت من الأطعمة والمشروبات غير الصحية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ورقائق البطاطس والبسكويت والمعجنات.

وبالمقارنة مع البالغين الذين ينامون بشكل روتيني سبع ساعات أو أكثر كل ليلة ، فإن أولئك الذين لديهم أنماط نوم أقل من المثالية كانوا أكثر عرضة لتناول وجبة خفيفة في الصباح. كما أنهم استهلكوا المزيد من الوجبات الخفيفة ذات القيمة الغذائية القليلة أو المعدومة بشكل عام.

هذه النتيجة المتعلقة بتناول الوجبات الخفيفة في الصباح مهمة لأنها تظهر أنه ليس كل الوجبات الخفيفة تحدث في المساء، وأحد التفسيرات المحتملة لذلك هو أن أولئك الذين لا ينامون بشكل كافٍ يحتاجون إلى مزيد من الطاقة من السعرات الحرارية للذهاب في الصباح (بسبب عدم كفاية النوم).

تناول الوجبات الخفيفة الليلية :

تناول الوجبات الخفيفة ليلاً له عواقب خاصة ، حيث يتجنب الكثير من الناس التدريبات أو الأنشطة الشاقة، والنتيجة النهائية هي أن تلك السعرات الحرارية الزائدة تذهب إلى الفراش معك ، بدلاً من حرقها بالنشاط.