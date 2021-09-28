شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات إصابتك بالسمنة .. ومفتاح السر لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف تعرف أن وزنك يخرج عن نطاق السيطرة وربما يصبح خطيرًا؟ تتضمن العديد من التحذيرات الصحية ما إذا كنت تعاني من السمنة، ما يعني أنك تجاوزت مؤشر كتلة جسم معين، رغم أن مؤشر كتلة الجسم يحسب السمنة رسميًا، فإن هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها معرفة أن وزنك قد وصل إلى مستوى من القلق بحسب ما ذكره موقع " eatthis".

ما السمنة؟

تُعرِّف السمنة بأنها "مرض معقد ينطوي على كمية زائدة من الدهون في الجسم" يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من المشاكل الصحية ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يتم تعريف الوزن الزائد والسمنة على أنهما "تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون يمثل خطرًا على الصحة"، يعتبر مؤشر كتلة الجسم (BMI) فوق 25 زائد الوزن ، وأكثر من 30 يعانون من السمنة.

كيف تعرف أنك أصبحت سمينًا؟

لا ينصح الخبراء بأن يزن الناس أنفسهم بانتظام، من الأفضل أن تظل متيقظًا لملاءمة ملابسك ، خاصة حول الخصر، ويمكن أخذ شريط لقياس محيط الخصر مرة كل شهر ، لأن هذا يعد مقياسًا جيدًا لمعرفة ما إذا كنت اكتسبت الوزن أم لا.

ماذا تفعل إذا كنت تخشى أن تصاب بالسمنة؟

السمنة ناتجة عن الإفراط في تناول الطعام والتحرك القليل جدًا ، إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة ، وخاصة الدهون والسكريات ، ولكن لا تحرق الطاقة من خلال التمارين والنشاط البدني ، فإن الكثير من فائض الطاقة سوف يخزنها الجسم على شكل دهون .

سيكون العكس هو تغيير أنماط الأكل الخاصة بك والتحرك أكثر، ولكن إذا كنت قلقًا بشأن وزنك ، فمن الأفضل دائمًا استشارة خبير التغذية ، والذي يمكنه التوصية باستراتيجيات الأكل الصحي وفقدان الوزن التي تناسب تاريخك الطبي وحالتك الحالية.

احترس من الزيادة البطيئة

من أفضل الطرق لوقف السمنة هي منع زيادة الوزن البطيئة لتي يمكن أن تحدث على مدى فترة طويلة، فمن السهل استهلاك 100 إلى 200 سعرة حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك يوميًا ، وعلى مدى فترة طويلة سيؤدي إلى زيادة الوزن.

تناول أطعمة مغذية ومشبعة

إن خطة الأكل عالية الجودة تشبه حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، التي تركز على الفواكه والخضروات والأسماك وزيت الزيتون ، بينما تكون منخفضة في اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والأطعمة المصنعة.

المفتاح :ركز على الأطعمة المغذية التي ستشبعك ، وليس الأطعمة المصنعة ذات السعرات الحرارية العالية التي لن تشعرك بالشبع. على سبيل المثال ، عند تناول وجبة خفيفة ، تناول حفنة من المكسرات بدلاً من رقائق البطاطس، المكسرات كثيفة العناصر الغذائية وغنية بالدهون الجيدة التي ستشبعك ولا تجعلك تشعر بالجوع أو الغثيان.

تناول وجبة خفيفة

يمكن أن يكون تناول وجبات خفيفة من الخضار والفواكه غير النشوية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الفركتوز مرضيًا للغاية ، مع منع ارتفاع نسبة السكر في الدم والانهيارات التي يمكن أن تسببها النشويات والسكريات.