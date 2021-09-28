شكرا لقرائتكم خبر عن قبل النوم.. تناول مشروب الليمون بالزنجبيل لتجنب الأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تجد صعوبة في النوم، وتعاني من الأرق، بسبب الشعور بألم في البطن، أو سيلان الأنف أو الإمساك، فعليك تناول المشروب السحري الليمون بالزنجبيل قبل النوم للحد من التعرض لجميع هذه العوائق.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، والذي قدم العديد من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم الذي يتناول مشروب الليمون بالزنجبيل قبل النوم، ومنها:

-يقضي علي الأرق:

يعد من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في حصولك علي التهدئة والاسترخاء، والرغبة في النوم، ولذا عليك تناوله قبل النوم للحصول علي قسط جيد من النوم.



فوائد الليمون بالزنجبيل

.-يعالج عسر الهضم:

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم، فعليك تناول مشروب الليمون بالزنجبيل بعد تناولك لوجبة العشاء، فالزنجبيل دورة التخلص من فضلات المعدة، أما الليمون يعمل علي تحسن حركة الأمعاء في الجسم، ولذا دمجهم معا يهدئ عسر الهضم.

-يخفف من الشعور بالغثيان:

الزنجبيل له قدرة على التخفيف من الشعور بالغثيان ، ولذا قد يقيك تناول المشروب الدافئ من الليمون والزنجبيل من الشعور بالغثيان ، خاصة إذا كنت تعاني من غثيان الصباح.



مشروب الليمون بالزنجبيل

- يقلل من احتقان الأنف:

قد يساعد البخار الناتج من مشروب الليمون والزنجبيل الساخن في فتح تجاويف الأنف ، ويساعد على تنظيف الأنف المحتقن، كما أن شربه دافئ إلى تلطيف التهاب الحلق الناتج عن تراكم المخاط من الأنف.

-يخفف من الإمساك:

في حالة الإصابة بالإمساك نتيجة للإصابة بالجفاف ، فإن تناول كوب دافئ من شاي الليمون والزنجبيل قد يساعد علي العلاج الإمساك لأن الماء يساعد على تمرير البراز عبر الجهاز الهضمي بسهولة أكبر.